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    • Spor
    • 14.05.2021 12:47
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    • 14.05.2021 12:47
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    şampiyonu dördüncü kez İzmir'de belirlenebilir

    Daha önce şampiyonunun 3 kez belli olduğu İzmir'de yarın oynanacak - maçında alınacak sonuca göre Beşiktaş, 2020-2021 sezonu şampiyonluğunu ilan edebilir.

    AA
    İzmir 4. kez kaderi belirleyebilir

    Ligde son haftaya takipçileri 'ın averajla, 'nin ise 2 puan önünde giren 81 puanlı , yarın 'ndaki maçından alacağı sonuca göre şampiyonluğunu ilan edebilir. Siyah-beyazlı ekip, bu müsabakadan 3 gün sonra da 18 Mayıs Salı günü aynı statta 'la finalinde karşılaşacak.

    TRABZONSPOR, FENERBAHÇE VE GALATASARAY İZMİR'DE ŞAMPİYONLUĞA KAVUŞTU
    Daha önce 1975-1976, 2006-2007 ve 2017-2018 sezonu şampiyonlarının İzmir'de belli olduğu 'de , Fenerbahçe ve Galatasaray, İzmir'de oynadıkları karşılaşmaların bitimiyle şampiyonluğa kavuştu.

    Ligde 2 puanlık sistemin geçerli olduğu 1975-1976'da son 2 haftaya Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren Trabzonspor, takipçisi Fenerbahçe'nin ile 1-1 berabere kaldığı 29. haftada 'nda Göztepe ile golsüz berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etti.

    2006-2007 sezonunda 32. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle İzmir'de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması 2-2 bitmesine rağmen en yakın rakibi Beşiktaş'la puan farkını 6'ya çıkaran Fenerbahçe, 'nda şampiyonluğa ulaştı.

    2017-2018 sezonunda son hafta öncesinde Fenerbahçe ve 'in üçer puan önünde giren Galatasaray, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki müsabakada Göztepe'yi 'in penaltıdan attığı golle 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

    - YENİLGİYE RAĞMEN 2 GÜN SONRA ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ
    1999-2000 sezonunda son 2 haftaya en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 6 puan önünde giren Galatasaray, 32. haftada 12 Mayıs 2000'de İzmir'de konuk olduğu 'a 1-0 yenildi. Sarı-kırmızlı ekip, takipçisi Beşiktaş'ın 14 Mayıs 2000'de Fenerbahçe'ye 3-1 yenilmesiyle ligde şampiyonluğa ulaştı.

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