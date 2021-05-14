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    • Spor
    • 14.05.2021 15:07
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    • 14.05.2021 15:07
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    ’dan imalı 'Bizim çocuklar!' paylaşımı! Milli takım kadrosuna olay gönderme

    , ’a gönderme yaparak ve 'nin fotoğrafının bulunduğu imalı bir paylaşım yaptı. Paylaşım kısa sürece yüzlerce beğeni topladı. taraftarları ise milli takım kamp kadrosu tercihinde Sivasspor’dan herhangi bir futbolcunun yer almamasına tepki gösterdi.

    Sivasspor’dan imalı paylaşım!

    kadrosunun açıklanması sonrası , kırmızı-beyazlı kulüpten futbolcuların çağırılmaması nedeniyle bir paylaşımda bulundu. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından takım kaptanı ve defans oyuncusu 'nin fotoğrafı paylaşılarak, Ay-Yıldızlı görsel yerleştirildi. Paylaşıma, 'Bizim çocuklar!' notu da eklendi. Paylaşım kısa sürece yüzlerce beğeni topladı.



    Sivasspor taraftarları ise milli takım kamp kadrosu tercihinde Sivasspor'dan herhangi bir futbolcunun yer almamasına tepki gösterdi.

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    Haberler Spor Sivasspor’dan imalı 'Bizim çocuklar!' paylaşımı! Milli takım kadrosuna olay gönderme