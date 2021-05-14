Fener seride 1-0 önde (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

SON HAFTADA DEĞİŞİKLİK

Müthiş bir mücadelenin yaşandığı Süper Lig'de şampiyonun ve küme düşecek son takımın belli olacağı son hafta öncesinde programda bazı değişikliklere gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan dün yapılan açıklamaya göre Beşiktaş-Göztepe, Galatasaray-Yeni Malatyaspor, Kayserispor- Fenerbahçe ve Trabzonspor-Gençlerbirliği maçları daha önce açıklandığı gibi yine saat 20.30'da oynanacak. Ancak diğer karşılaşmaların tamamının başlama saatinin 18.00 olarak değiştiği duyuruldu.