Fener seride 1-0 önde (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Darüşşafaka Tekfen'i uzatmada 103-91 deviren Fenerbahçe Beko, seride 1-0 öne geçti. Pınar Karşıyaka ise Türk Telekom'u 82-79 yendi.
KUPA DORTMUND'UN
Almanya Kupası finalinde Borussia Dortmund, Leipzig'i 4-1 mağlup ederek kupaya uzandı. Dortmund'un gollerini Haaland (2) ve Sancho (2) kaydetti. Leipzig'in sayısı Olmo'dan geldi.
YILMAZ'A COVİD ENGELİ
Milli motosikletçi İlayda Yağmur Yılmaz, coronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Avrupa Kadınlar Kupası'nın İtalya'da düzenlenecek üçüncü ayağında mücadele edemeyecek.