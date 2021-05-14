Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fener seride 1-0 önde (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    play-off çeyrek final ilk maçında ’i uzatmada 103-91 deviren Beko, seride 1-0 öne geçti. Pınar Karşıyaka ise ’u 82-79 yendi.

    Fener seride 1-0 önde

    ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Darüşşafaka Tekfen'i uzatmada 103-91 deviren Fenerbahçe Beko, seride 1-0 öne geçti. Pınar Karşıyaka ise Türk Telekom'u 82-79 yendi.

    KUPA DORTMUND'UN
    Almanya Kupası finalinde Borussia Dortmund, Leipzig'i 4-1 mağlup ederek kupaya uzandı. Dortmund'un gollerini Haaland (2) ve Sancho (2) kaydetti. Leipzig'in sayısı Olmo'dan geldi.

    YILMAZ'A COVİD ENGELİ
    Milli motosikletçi İlayda Yağmur Yılmaz, coronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Avrupa Kadınlar Kupası'nın İtalya'da düzenlenecek üçüncü ayağında mücadele edemeyecek.

        GENEL KURUL 29 MAYIS'TA
        Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurul, 29-30 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 5-6 Haziran'da yapılacak. Genel kurul Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek.

        SAKATLARDAN MÜJDE GELDİ
        Fenerbahçe, 1 günlük iznin ardından Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Sakatlıklarını atlatan Altay Bayındır, Nazım Sangare ve Sadık Çiftpınar, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi. Sarı-Lacivertli futbolcuların Sivas yenilgisi sebebiyle morallerini düşük olduğu gözlemlendi.

        İRFAN CAN'IN TEDAVİSİ BAŞLADI
        Sivas maçının 7. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkan İrfan Can'ın tedavisine başlandı. İrfan Can Kayseri kafilesinde yer almayacak.

            ÜMRANİYE'DE BAYRAMLAŞMA GÜNÜ
            Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki bayramlaşma töreninde; Teknik Direktör Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi. Başkan Çebi, Siyah-Beyazlılar'ın Ramazan Bayramı'nı kutladı ve Göztepe maçında başarılar diledi.

            KARA KARTAL AĞIR FAVORİ!
            Göztepe-Beşiktaş maçının iddaa oranları belli oldu. Beşiktaş galibiyetine 1.25 oran verilirken Göztepe'nin galibiyet oranı ise 6.00.

            BEŞİKTAŞ'A ÇİFTE MÜJDE
            Beşiktaş Göztepe ile yarın oynayacağı kritik maçın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başladı. Kara Kartal'da Oğuzhan Özyakup ile Gökhan Töre fizyoterapist eşliğinde antrenman yaptı. Sırp yıldız Adem Ljajic ise antrenmana katılmadı. Siyah-Beyazlılar'da Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki çalışmada oyuncuların bir hayli moralli ve hırslı oldukları gözlendi.

                BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN 3 MİLYON EURO!
                Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Barış Alper Yılmaz ve Emirhan Aydoğan'a futbolcu izleme komitesi ve teknik ekipten tam not geldi. Her iki oyuncu için de kulüp resmi teklif hazırlığında. Keçiörengücü Barış için 3 milyon Euro talep ediyor.

                TRABZONSPOR'DA 1 FUTBOLCUNUN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
                Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı öncesi yapılan Covid 19 testinde genç bir oyuncunun test sonucu pozitif çıktı. Genç oyuncunun izolasyon ve karantina sürecinin başladığı belirtildi. Bu arada bir oyuncunun da test sonucunun gri çıktığı belirtildi.

                A MİLLİ TAKIM KADROSU CANLI YAYINDA AÇIKLANIYOR
                A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ,EURO 2020 öncesinde Antalya'da gerçekleşecek kampın geniş kadrosunu bugün açıklayacak. TFF'den yapılan açıklamaya göre Güneş, 17 Mayıs Pazartesi günü toplanmaya başlayacak kampın kadrosunu bugün yapacağı çevrim içi toplantı ile kamuoyuna duyuracak.

                    TURKCELL GRANFONDO İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
                    TURKSPORU'nun en büyük destekçilerinden Turkcell, Türk bisikletine yeni bir soluk getirecek Turkcell Gran- Fondo Serisi'ni İstanbul'da başlatıyor. Turkcell GranFondo İstanbul yol bisiklet yarışı, 30 Mayıs Pazar günü, Beykoz Belediyesi'nin katkısıyla düzenlenecek. Organizasyonda 15 ülkeden yaklaşık 1000 bisikletsever pedal basacak. Yarışlarda büyük heyecan yaşanacak.

                    JUNİOR FERNANDES'DEN BAŞAKŞEHİR'E VEDA
                    Medipol Başakşehir, Şilili futbolcu Junior Fernandes ile yollarını ayırdı. Turunculacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ocak ayında takıma dahil olan Fernandes'in sözleşmesinin sona erdiği belirtildi. Açıklamada "Fernandes'e vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

                    MOHAMED&ONYEKURU YİNE YEDEK GÜÇ!
                    Fatih Terim, Malatya maçının 11'ini büyük oranda belirledi. Tecrübeli hocanın, Denizli'de olduğu gibi Mohamed ve Onyekuru'yu kulübede oturtacak. Terim iki ismi maçın gidişatına göre ikinci yarıda oyuna sürmeyi planlıyor. Aynı şekilde Emre Kılınç ve Kerem de ilk 11'de olmayacak.

                        GÖZLER FALCAO'DA
                        Sakatlığı nedeniyle Denizli'ye götürülmeyen Falcao'nun durumu belirsizliğini koruyor. Fatih Terim'in "Sana ihtiyacım var" dediği Kolombiyalı yıldız da Malatya önünde forma giymeyi çok istiyor. Sağlık kurulunun bugün Falcao ile ilgili teknik heyete raporunu sunacağı ve tecrübeli yıldızın cumartesi günü kadroda olup olmayacağının netleşeceği öğrenildi.

                        SON HAFTADA DEĞİŞİKLİK
                        Müthiş bir mücadelenin yaşandığı Süper Lig'de şampiyonun ve küme düşecek son takımın belli olacağı son hafta öncesinde programda bazı değişikliklere gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan dün yapılan açıklamaya göre Beşiktaş-Göztepe, Galatasaray-Yeni Malatyaspor, Kayserispor- Fenerbahçe ve Trabzonspor-Gençlerbirliği maçları daha önce açıklandığı gibi yine saat 20.30'da oynanacak. Ancak diğer karşılaşmaların tamamının başlama saatinin 18.00 olarak değiştiği duyuruldu.
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        Moneypülatör
                        Haberler Spor Fener seride 1-0 önde (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)