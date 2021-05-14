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    Fazla para isteyen Cornelius'a 'dan cevap!

    'un transfer listesinde ilk sırada yer alan için 'ya yapılan resmi teklife geri dönüş geldi. kulübü 4 milyon Euro'luk teklifin biraz daha artırılmasını istedi. Bordo-Mavili yönetim ise bu durumu kendi içerisinde değerlendirme kararı aldı… Trabzonspor'dan oyuncunun menajerine de, "Üst limitimiz olan 1 milyon 500 Bin Euro'yu geçmeyeceğiz" yanıtı verildi.

    Teklifimizi asla artırmayacağız!

    Trabzonspor'un transfer listesinde ilk sırada yer alan için 'ya yapılan resmi teklife geri dönüş geldi. kulübü 4 milyon Euro'luk teklifin biraz daha artırılmasını istedi. Bordo-Mavili yönetim ise bu durumu kendi içerisinde değerlendirme kararı aldı… 'dan oyuncunun menajerine de, "Üst limitimiz olan 1 milyon 500 Bin Euro'yu geçmeyeceğiz" yanıtı verildi.

    Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde hareketli bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Bilindiği gibi 'in Teknik Direktörü , Cornelius'un transferini çok istiyor. 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.

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    Haberler Spor Fazla para isteyen Cornelius'a Trabzonspor'dan cevap!