Trabzonspor'un transfer listesinde ilk sırada yer alan Andreas Cornelius için Parma'ya yapılan resmi teklife geri dönüş geldi. İtalyan kulübü 4 milyon Euro'luk teklifin biraz daha artırılmasını istedi. Bordo-Mavili yönetim ise bu durumu kendi içerisinde değerlendirme kararı aldı… Trabzonspor'dan oyuncunun menajerine de, "Üst limitimiz olan 1 milyon 500 Bin Euro'yu geçmeyeceğiz" yanıtı verildi.

Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde hareketli bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Bilindiği gibi Bordo-Mavililer'in Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Cornelius'un transferini çok istiyor. 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.