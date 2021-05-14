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    Başkanı ’den olay açıklamalar: Ölene kadar araştıracağım

    Başkanı ’nin flaş açıklamaları: “Çok konuşulup yorum yapılacak bir dönem değil. lü oyuncular neyi kutladılar? Her futbolcu sahaya kazanmak için çıkar. İyi oynadılar ve de kazandılar. Takım halinde kazandıkları için sevinirler. Onları tebrik ediyorum.

    Ölene kadar araştıracağım

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin flaş açıklamaları: "Çok konuşulup yorum yapılacak bir dönem değil. Karagümrüklü oyuncular neyi kutladılar? Her futbolcu sahaya kazanmak için çıkar. İyi oynadılar ve de kazandılar. Takım halinde kazandıkları için sevinirler. Onları tebrik ediyorum.

    KORİDORLARDA KUTLADILAR
    Koridorlardaki görüntüler bir kutlamayı gösteriyor. Küme düşmüyorsunuz da mı kutladınız, şampiyon mu oldunuz kutladınız? Ölene kadar bunu araştıracağım. Bu kutlamanın sebebi neydi.

    MALATYA'DAN ŞÜPHEM YOK
    Yeni Malatya, hiçbir şekilde averaj takımı olmaz. Malatya şehri yıllarca averaj takımı olarak anılmak istemez. Malatya'nın o gün elinden gelenin en iyisini yapacağından şüphem yok.

        FUTBOLCUYA PRİMİ SORULMAZ!
        İzmir'e şampiyon olmak için gidiyoruz. Şampiyonluğu hak ettik. Kadına yaşı, futbolcuya primi sorulmaz. Her zamankinden daha fazla prim vereceğiz son iki maç için…

        ALEYHİMİZE KARARLAR VERİLDİ
        Hakemler, taktir haklarının hepsini aleyhimize kullandı. Doktora gittiğinizde karaciğeriniz yerine böbreğinizi aldığı zaman hatadır diyor musunuz?

        ÇEBİ'DEN YUSUF GÜNAY'A İLGİNÇ TEPKİ
        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den G.Saray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın açıklamalarına olay cevap... Yusuf Günay, Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrasında yaşanan olaylar sonrasında "Vodafone Park'taki olayların takipçisi olacağız" açıklamasını yapmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi ise bu açıklamalara, "Yusuf Günay'a mı düştü bu iş? Yusuf Günay, boş gezenin boş kalfası. Kavga var diye yazılanların hepsi külliyen yalan" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den olay açıklamalar: Ölene kadar araştıracağım