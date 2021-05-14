Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin flaş açıklamaları: "Çok konuşulup yorum yapılacak bir dönem değil. Karagümrüklü oyuncular neyi kutladılar? Her futbolcu sahaya kazanmak için çıkar. İyi oynadılar ve de kazandılar. Takım halinde kazandıkları için sevinirler. Onları tebrik ediyorum.
KORİDORLARDA KUTLADILAR
Koridorlardaki görüntüler bir kutlamayı gösteriyor. Küme düşmüyorsunuz da mı kutladınız, şampiyon mu oldunuz kutladınız? Ölene kadar bunu araştıracağım. Bu kutlamanın sebebi neydi.
MALATYA'DAN ŞÜPHEM YOK
Yeni Malatya, hiçbir şekilde averaj takımı olmaz. Malatya şehri yıllarca averaj takımı olarak anılmak istemez. Malatya'nın o gün elinden gelenin en iyisini yapacağından şüphem yok.