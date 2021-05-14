Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin flaş açıklamaları: "Çok konuşulup yorum yapılacak bir dönem değil. Karagümrüklü oyuncular neyi kutladılar? Her futbolcu sahaya kazanmak için çıkar. İyi oynadılar ve de kazandılar. Takım halinde kazandıkları için sevinirler. Onları tebrik ediyorum.