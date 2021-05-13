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    Taraftardan 'e destek var: Form tutarken sezon bitti

    'de Sivas maçı sonrasında eleştirilerden en az payı alan isimlerden birisi de oldu. Maç ve idman eksiği olmasına rağmen 2-1 kaybedilen maçında ile birlikte en çok çaba sarfeden iki isimden biri olan Mesut Özil, bu karşılaşmada ilk asistini yaptığı gibi ilk kez bir maçta 90 dakika sahada kaldı. Mesut Özil için "Fiziksel durumuna göre elinden geleni yaptı. Tam form tutarken lig bitti. Harika paslarını görebildik ama takım bunu değerlendirecek kapasitede değildi. Umarım gelecek yıl maksimum katkıyı verir" yorumları yapıldı.

    Form tutarken sezon bitti

    Fenerbahçe'de Sivas maçı sonrasında eleştirilerden en az payı alan isimlerden birisi de oldu. Maç ve idman eksiği olmasına rağmen 2-1 kaybedilen maçında ile birlikte en çok çaba sarfeden iki isimden biri olan Mesut Özil, bu karşılaşmada ilk asistini yaptığı gibi ilk kez bir maçta 90 dakika sahada kaldı.

    Mesut Özil için "Fiziksel durumuna göre elinden geleni yaptı. Tam form tutarken lig bitti. Harika paslarını görebildik ama takım bunu değerlendirecek kapasitede değildi. Umarım gelecek yıl maksimum katkıyı verir" yorumları yapıldı.

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    Haberler Spor Taraftardan Mesut Özil'e destek var: Form tutarken sezon bitti