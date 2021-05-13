Spor Toto Süper Lig'de şampiyon cumartesi günü belli olacak. Son maçlar öncesi Beşiktaş ve Galatasaray 81 puanda, Fenerbahçe ise 79 puanla 3. sırada yer alıyor. Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan birisi de şampiyon olan takımın ne kadar kazanç sağlayacağı sorusu oldu.