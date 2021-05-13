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    • 13.05.2021 11:26
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    • 13.05.2021 11:38
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    'de şampiyon olan takımın kasası dolacak! 600 milyonluk gelir

    Spor Toto 'de son hafta nefesleri kesecek. 81 puanlı ve şampiyonluk için sahaya çıkacak. ise rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek. Süper Lig'de şampiyon olacak takımın kasası da dolacak. Şampiyon olacak takıma Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 10 milyon TL ek ödeme yapılacak. Tüm kalemler hesaba döküldüğünde bu sezon Süper Lig şampiyonu, toplamda 600 milyon TL'ye yakın bir gelir elde etmiş olacak.

    Süper Lig şampiyonunun kasası dolacak!

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyon cumartesi günü belli olacak. Son maçlar öncesi Beşiktaş ve Galatasaray 81 puanda, Fenerbahçe ise 79 puanla 3. sırada yer alıyor. Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan birisi de şampiyon olan takımın ne kadar kazanç sağlayacağı sorusu oldu.

    ŞAMPİYON NE KADAR KAZANACAK?
    Şampiyon olacak takıma Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 10 milyon TL ek ödeme yapılacak. Beşiktaş ve Galatasaray son maçlarını kazanmaları halinde 25 galibiyet, 8 beraberlik ile bu sezon şampiyonluk primi hariç 63 milyon TL kazanmış olacak.

    Kim nasıl şampiyon olur? (BJK-GS 81) İkili averajda kim önde? Averajlarda eşit olursa ne olacak?

    Ayrıca yayın geliri olarak kupa sevinci yaşayacak kulüp 3,2 milyon TL daha kazanacak.

    Tüm kalemler hesaba döküldüğünde bu sezon Süper Lig şampiyonu, toplamda 600 milyon TL'ye yakın bir gelir elde etmiş olacak.

    Son hafta öncesi Beşiktaş ile Galatasaray 81 puanda. Siyah beyazlılar 2 gollük averajla ilk sırada.

        Fenerbahçe ise 79 puanla şampiyonluk umudu için rakiplerinin mağlup olmasını bekleyecek.

        Cumartesi günü oynanacak 42. hafta maçlarında Beşiktaş, Göztepe deplasmanına çıkacak. Galatasaray ise Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Üçüncü sıradaki Fenerbahçe de kümede kalma savaşı veren Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.

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