SON DAKİKA: TFF Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası çekilen görüntüleri istedi

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş - Karagümrük maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili TFF'den ilk hamle geldi. Hukuk Muşavirliği, koridorlarda yaşananlar üzerine yayıncı kuruluşa yazı yazarak ilgili kamera görüntülerini istedi.
Süper Lig'de dün gece oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 mağlup olup büyük avantaj kaybettiği Karagümrük maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili gözler TFF'ye çevrildi.
Müsabakanın temsilci raporları TFF Hukuk Muşavirliği'ne ulaştı. Üç temsilcinin raporlarını inceleyen müşavirlik, karşılaşmanın hemen ardından koridorlarda yaşanan olaylar üzerine yayıncı kuruluşa yazı yazarak ilgili kamera görüntülerini istedi. Edinilen bilgiye göre olaylara karışan bazı futbolcu ve kulüp görevlilerinin müsabaka temsilcilerinin raporlarında yer aldığı öğrenildi.