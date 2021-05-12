SON DAKİKA: TFF Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası çekilen görüntüleri istedi

NDAO-KORKMAZ OLAYI

Yine müsabaka sonrası yaşanan ve görüntülere yansıyan Ndao ile menajer Hakan Korkmaz arasındaki hadise de TFF Hukuk Müşavirliği tarafından değerlendirilecek. Ancak Hakan Korkmaz'ın TFF'ye bağlı bir menajer olmamasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir yaptırım uygulaması mümkün değil.