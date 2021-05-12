Beşiktaş Galatasaray ikili averaj kim önde? Süper Lig averaj hesabı nasıl yapılır? Süper Lig'de ligin bitimine yalnızca bir hafta kaldı. Ligde şampiyon takım 90 dakikanın sonunda belirlenecek. Beşiktaş ile Galatasaray son haftada aynı puanda olacak. Peki Beşiktaş Galatasaray ikili averaj kim önde?
BEŞİKTAŞ GALATASARAY İKİLİ AVERAJ KİM ÖNDE?
Galatasaray ile Beşiktaş arasında ikili averajda eşitlik bulunuyor. Beşiktaş ligin ilk yarısında rakibini 2-0 mağlup ederken Galatasaray'ın evindeki maç 3-1'lik sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Böylece ikili averaj eşitlendi. İki takımın puan eşitliğinde genel averaj belirleyici olacak.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ikili averaj sarı-kırmızılı ekibin elinde. Ligin ilk maçında rakibiyle berabere kalan Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Böylece ikili averajda Galatasaray üstün oldu. İki takım ligi eşit puanda bitirirse Galatasaray sezonu Fenerbahçe'nin önünde tamamlayacak.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında ikili averaj siyah-beyazlıların elinde. Rakibini deplasmanda 4-3 mağlup eden siyah-beyazlılar evinde 1-1 berabere kalarak ikili averajı aldı. İki takımın puan eşitliğinde Beşiktaş, Fenerbahçe'nin önünde yer alacak.
SÜPER LİG AVERAJ HESABI NASIL YAPILIR?
Süper Lig'de puan eşitliği halinde öncelikle ikili averaj geçerli. Sezonu iki takım eşit puanda tamamlarsa tarafların arasında oynanan maçlara bakılacak ve ikili averaj gözetilecek.