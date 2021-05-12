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    • Spor
    • 12.05.2021 09:01
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    • 12.05.2021 09:01
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    kim önde? nasıl yapılır?

    kim önde? futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'de nefes kesen son haftaya girildi. Ligin son haftasına Beşiktaş ile Galatasaray aynı puanda giriyor. Maçlar öncesinde merak edilen bilgi ise averaj sistemi oldu. Lig sonunda iki takım da aynı puanda olursa averaj nasıl olacak? ?

    takvim.com.tr
    Beşiktaş Galatasaray ikili averaj kim önde? Süper Lig averaj hesabı nasıl yapılır?

    Beşiktaş Galatasaray ikili averaj kim önde? Süper Lig averaj hesabı nasıl yapılır? Süper Lig'de ligin bitimine yalnızca bir hafta kaldı. Ligde şampiyon takım 90 dakikanın sonunda belirlenecek. Beşiktaş ile Galatasaray son haftada aynı puanda olacak. Peki Beşiktaş Galatasaray ikili averaj kim önde?

    BEŞİKTAŞ GALATASARAY İKİLİ AVERAJ KİM ÖNDE?

    Galatasaray ile Beşiktaş arasında ikili averajda eşitlik bulunuyor. Beşiktaş ligin ilk yarısında rakibini 2-0 mağlup ederken Galatasaray'ın evindeki maç 3-1'lik sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Böylece ikili averaj eşitlendi. İki takımın puan eşitliğinde genel averaj belirleyici olacak.

    Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ikili averaj sarı-kırmızılı ekibin elinde. Ligin ilk maçında rakibiyle berabere kalan Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Böylece ikili averajda Galatasaray üstün oldu. İki takım ligi eşit puanda bitirirse Galatasaray sezonu Fenerbahçe'nin önünde tamamlayacak.

    Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında ikili averaj siyah-beyazlıların elinde. Rakibini deplasmanda 4-3 mağlup eden siyah-beyazlılar evinde 1-1 berabere kalarak ikili averajı aldı. İki takımın puan eşitliğinde Beşiktaş, Fenerbahçe'nin önünde yer alacak.

    SÜPER LİG AVERAJ HESABI NASIL YAPILIR?

    Süper Lig'de puan eşitliği halinde öncelikle ikili averaj geçerli. Sezonu iki takım eşit puanda tamamlarsa tarafların arasında oynanan maçlara bakılacak ve ikili averaj gözetilecek.

        Ancak Süper Lig'de ikili averajdaki skor eşitliğinde deplasmanda atılan golün herhangi bir önemi bulunmuyor.

        İkili averajda eşitlik olması durumunda ise bu kez genel averaja bakılacak.
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