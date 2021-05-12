Ankara Demirspor Kocaelispor maçı hangi kanalda? Ankara Demirspor Kocaelispor maçı nasıl izlenir?

Ankara Demirspor Kocaelispor maçı hangi kanalda? Futbolseverler Ankara Demirspor Kocaelispor maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Türkiye 2.Lig Play Off Çeyrek Final Beyaz Grup play-off ilk maçında Ankara Demirspor ile Kocaelispor kozlarını paylaşacak. İşte maçın yayıncı kanalı!
ANKARA DEMİRSPOR KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Ankara Demirspor - Kocaelispor çeyrek final play off maçı 12 Mayıs Çarşamba günü (bugün) saat 16:00 'da başlayacaktır.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 65 puanla dördüncü olan Demirspor'un Play-off'ta rakibi Kocaelispor olacak. İlk maç 13 Mayıs Perşembe saat 16.00'da TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda yapılacak. İkinci müsabaka ise 16 Mayıs Pazar günü Kocaeli'nde oynanacak.
TSDD Ankara Demirspor Stadı'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 16.00'da başlayacak. Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği 90 dakikayı futbolseverler, misli.com üzerinden canlı olarak takip edebilecek.