



HİÇ OLMADIĞIM KADAR ÜZGÜNÜM

Fenerbahçe teknik patronu Emre Belözoğlu karşılaşma sonrası konuştu. Belözoğlu, "8 haftalık bir inanmışlığımız vardı. Büyük fotoğrafa baktığımız zaman bugün Sivas karşısında aldığımız bu sonuç bize hiç yakışmadı. Çok büyük fırsat kaçırdık. Hiç olmadığı kadar üzgünüm" dedi.

