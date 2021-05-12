Fenerbahçe lider Beşiktaş'ın kaybettiği haftada evinde Sivas'a 2-1 yenildi ve liderlik fırsatını kaçırdı. 27. dakikada Mesut Özil'in ortasına Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda top, kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. 45+1'de Sivas öne geçti. Fajr'ın vuruşunda, arka direkte Kayode tamamladı: 0-1. Maçın ilk yarısi Sivas'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
HAKAN ARSLAN FARKI İKİYE ÇIKARDI
Fenerbahçe 2. yarıya da tutuk başladı. 48. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Gradel'in ortasında altıpas önünde Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, top filelere gitti: 0-2. Bu golden sonra Fener'de panik havası yaşandı.
FENER GOLÜ UZATMADA BULDU
90+2. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından sert şutunda, top yan direkten oyun alanına döndü. 90+3. dakikada Mesut Özil'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cisse skoru belirledi: 1-2
HİÇ OLMADIĞIM KADAR ÜZGÜNÜM
Fenerbahçe teknik patronu Emre Belözoğlu karşılaşma sonrası konuştu. Belözoğlu, "8 haftalık bir inanmışlığımız vardı. Büyük fotoğrafa baktığımız zaman bugün Sivas karşısında aldığımız bu sonuç bize hiç yakışmadı. Çok büyük fırsat kaçırdık. Hiç olmadığı kadar üzgünüm" dedi.