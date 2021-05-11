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    • Spor
    • 12.05.2021 01:46
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    • 12.05.2021 01:46
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    Başkent temsilcisi Ankaragücü 5. kez küme düştü!

    Spor Toto 'de ’ya deplasmanda 3-1 yenilen ve üst üste 5. kez kaybeden başkent temsilcisi , 52. kez yer aldığı Süper Lig’e 5. defa veda etti.

    AA
    Ankaragücü 5. kez küme düştü

    'in 41. haftasındaki maçına galibiyet hedefiyle çıkan , ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.

    Bu sonuçla MKE Ankaragücü'nün ikili ve üçlü averaj durumlarında ligde kalma şansı kalmadı.

    Bu sezon 52. kez Süper Lig'de mücadele eden sarı-lacivertli ekip, 5. defa küme düştü.

    MKE Ankaragücü, 1967-1968, 1975-1976, 1977-1978 ve 2011-2012 sezonlarında da küme düşmüştü.

    Başkent ekibi, geçen sezon Süper Lig'i son sırada tamamlamış, salgın nedeniyle TFF kararıyla küme düşme kaldırılınca bu sezon da en üst ligde mücadele etmeye devam etmişti.

    SON 5 MAÇINI KAYBETTİ
    Sarı-lacivertli ekibi bu sezon Fuat Çapa, Mustafa Dalcı ve çalıştırdı.

    Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde önce iyi bir hava yakalayarak çıkışa geçen başkent ekibi, başarılı performansını son haftalara yansıtamadı.

    Takımın başına 25. haftada geçen Karaman yönetiminde ilk 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan MKE Ankaragücü, bu süreçte 20. sıradan 13. basamağa kadar yükselmeyi başardı.

    Ancak oynadığı son 5 maçı kaybeden, son 7 haftada sadece 2 puan alabilen sarı-lacivertli ekip, bitime bir hafta kala küme düştü.

    MKE Ankaragücü, son üç sezondur yer aldığı Süper Lig'e, Aytemiz Alanyaspor maçıyla veda edecek.

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    Haberler Spor Başkent temsilcisi Ankaragücü 5. kez küme düştü!