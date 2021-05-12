İrfan Buz kimdir, kaç yaşında, nereli? Y. Malatyaspor teknik direktörü İrfan Buz hangi takımlı?

İrfan Buz kimdir, kaç yaşında, nereli? Ligde son hafta Galatasaray'la karşılaşacak Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz hangi takımlı? İrfan Buz'un kim olduğu arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. İşte teknik adam hakkında merak edilen bilgiler...
İRFAN BUZ KİMDİR?
15 Nisan 1967 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açan İrfan Buz, uzun yıllar Almanya'da yaşamış olan bir eski futbolcu ve teknik direktördür.Almanya'da eğitim hayatına başlamış ve Dortmund Üniversitesi Teknik İnşaat Bölümü'nde okumuştur.
Almanya'da hem okul okumuş, hem de futbol yaşantısına başlamış olan Buz, 1988 senesinde Almanya'da 3.Ligte olan Lüdenscheid takımında forma giymeye başlamış ardından ise Türkiye'nin köklü takımlarından biri olan Sarıyer'e transfer olmuştur.
Türkiye'ye Sarıyer takımında oynamak için gelmiş ardından ise Vanspor'a transfer olmuştur.Vanspor'un ardından ise kariyerine Sakaryaspor ile devam etmiş ve akabinde ise Almanya'dan teklif gelmesi ile birlikte tekrar Almanya'ya giderek futbol hayatına burada devam etmiştir.
Burada Futbolu bırakmasının ardından Almanya Futbol Fedarasyonu tarafından kendisine teklif yapılmış ve burada antrenörlük yapmaya başlamıştır.2005 tarihinde UEFA A lisansı alan Buz, 4 yıl boyunca SpVg Olpe takımının teknik direktörlüğünü üstlenmiştir.