İrfan Buz kimdir, kaç yaşında, nereli? Y. Malatyaspor teknik direktörü İrfan Buz hangi takımlı?

Türkiye'ye Sarıyer takımında oynamak için gelmiş ardından ise Vanspor'a transfer olmuştur.Vanspor'un ardından ise kariyerine Sakaryaspor ile devam etmiş ve akabinde ise Almanya'dan teklif gelmesi ile birlikte tekrar Almanya'ya giderek futbol hayatına burada devam etmiştir.

Burada Futbolu bırakmasının ardından Almanya Futbol Fedarasyonu tarafından kendisine teklif yapılmış ve burada antrenörlük yapmaya başlamıştır.2005 tarihinde UEFA A lisansı alan Buz, 4 yıl boyunca SpVg Olpe takımının teknik direktörlüğünü üstlenmiştir.