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    • Spor
    • 12.05.2021 14:40
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    • 12.05.2021 14:40
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    'ta sakatlık şoku! Ljajic için açıklama geldi

    Süper Lig'in 41. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşan 'ta sakatlanarak oyundan çıkan 'in son durumuyla ilgili açıklama geldi.

    Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Açıklama geldi
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    Süper Lig'in 41. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'e mağlup olan 'a, bir kötü haber de Sırp yıldızı 'ten geldi. Başarılı futbolcu, müsabaka esnasında omzundan sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Siyah-beyazlı kulüp, futbolcunun omzunun çıktığını açıkladı.

    Beşiktaş'ın Ljajic ile ilgili yaptığı bilgilendirme şöyle:
    Futbol takımımızın Süper Lig'in 41. haftasında Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakada, rakibi ile girdiği ikili mücadelede omuzu üzerine düştükten sonra oyuna devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic'in yapılan değerlendirilmesinde sağ omuzunun çıktığı tespit edilmiş, sağlık ekibimizce yapılan ilk müdahale neticesinde omuz eklem yerine oturtulmuştur. Adem Ljajic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir.

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