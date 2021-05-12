Vanspor Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Vanspor Sakaryaspr maçı nasıl izlenir? Futbolda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye 2. Lig Play Off Çeyrek Final Kırmızı Grup play-off maçında Vanspor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Peki Vanspor Sakaryaspor maçı hangi kanalda?
VANSPOR SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
TFF 2. Lig play off çeyrek final ilk maçında Silahtaroğlu Vanspor sahasında Sakaryaspor'u konuk edecek.
12 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Van Atatürk Stadı'nda oynanacak Silahtaroğlu Vanspor - Sakaryaspor maçı saat 16.00'da başlayacak.
Normal sezonda Kırmızı Grup'ta mücadele eden iki ekipten Silahtaroğlu Vanspor sezonu 69 puanla tamamlarken, Sakaryaspor ise 75 puanla tamamladı.
Silahtaroğlu Vanspor ile Sakaryaspor arasındaki rövanş maçı 16 Mayıs Pazar günü Sakarya'da oynanacak.
Tarih: 12 Mayıs 2021 Çarşamba
Saat: 16.00
Yayın: Misli.com web tv