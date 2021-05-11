Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 11.05.2021 20:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.05.2021 20:17
    ABONE OL

    Son dakika! finali 'den alınıp 'e verildi

    Gelen son dakika haberine göre, ile arasında 29 Mayıs'ta oynanacak finali 'dan alındı. İstanbul'da oynanması planlanan final 'a verildi. hükümetinin UEFA ile yaptığı görüşmeler neticesinde bu karar alındı. Haberin detayları...

    Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'den alındı

    Son dakika haberi... UEFA, finali için son kararını verdi. Şampiyonlar Ligi finali 'dan alındı! - maçı 'da oynanacak.

    Sky Sports'un haberine göre, İngiliz hükümetiyle görüşmeler yapan UEFA, finali Lizbon'a verme kararı aldı. UEFA'nın aldığı kararı 24 saat içinde duyurmaya hazırlandığı kaydedildi. Estadio do Dragao'da yapılacak finalde 11 bin seyircinin de tribünlere alınacağı bildirildi.

    OYUNCULARA MUAFİYET YOK: KARANTİNA

    , tarafından 'kırmızı listeye' alındığı için Şampiyonlar Ligi finaline gidecek futbolcuların, idarecilerin ve futbolseverlerin hükümet tarafından belirlenecek bir otelde 10 gün kalması gerekiyordu. İngiliz hükümeti, bu kuralda bir muafiyet tanınmayacağını UEFA'ya aktardı. UEFA, bu durumun EURO 2020'de de forma giyecek birçok oyuncunun finalde oynayacak olmasından ötürü sıkıntıya girdi.

    NİHAT ÖZDEMİR "KUZU KUZU GELECEKLER" DEMİŞTİ

    , Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınacağı iddiaları sonrasında, "Manchester City ve Chelsea, kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Her şeyimizle finale hazırız. Bütün tedbirler alınmış. UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hiçbir şekilde başka yere alınması söz konusu olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
    Haberler Spor Son dakika! Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'den alınıp Portekiz'e verildi