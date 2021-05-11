Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray-Denizlispor, Fenerbahçe-Sivasspor ve Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçları oynandı. Karşılaşmadaki skorlar heyecanla beklenirken hangi takım nasıl şampiyon olur sorusu akıllara geldi. Üç takım şampiyonluk konusunda iddiasını sürdürüyor ve hangi takımın şampiyon olacağı konusunda heyecan sürüyor. Peki, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş nasıl şampiyon olur? Süper Lig'de ikili averaj ve şampiyonluk ihtimalleri...

İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş nasıl şampiyon olur sorusunun yanıtı;