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    • 11.05.2021 22:58
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    • 11.05.2021 22:58
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    , Beşiktaş, Fenerbahçe kim nasıl şampiyon olur? Şampiyonluk yarışı kızıştı! İkili averajda son durum...

    Bugün Denizlispor maçından galip ayrılırken Fenerbahçe ve Beşiktaş mücadeleden mağlup ayrılayarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şampiyonluk mücadelesi tam gaz devam ediyor. Bu akşam Galatasaray-Denizlispor, Fenerbahçe-Sivasspor ve Beşiktaş-Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Şampiyonluk ipini hangi takımın göğüsleyeceği merak ediliyor. Peki, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe kim nasıl şampiyon olur? Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte ikili averajda son durum...

    Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe kim nasıl şampiyon olur?

    Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray-Denizlispor, Fenerbahçe-Sivasspor ve Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçları oynandı. Karşılaşmadaki skorlar heyecanla beklenirken hangi takım nasıl şampiyon olur sorusu akıllara geldi. Üç takım şampiyonluk konusunda iddiasını sürdürüyor ve hangi takımın şampiyon olacağı konusunda heyecan sürüyor. Peki, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş nasıl şampiyon olur? Süper Lig'de ikili averaj ve şampiyonluk ihtimalleri...

    İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş nasıl şampiyon olur sorusunun yanıtı;

    GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

    78 puanla üçüncü sırada yer alan Galatasaray şampiyonluk için hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin puan kayıplarını bekleyecek.

    Fenerbahçe'nin 1, Beşiktaş'ın ise 3 puan gerisinde olan Galatasaray, kalan iki maçta alacağı sonuçların ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sonuçlarını bekleyecek.

    Galatasaray ligi zirvede Beşiktaş ile eşit puanda bitirirse ikili averajdaki eşitlik nedeniyle genel averaja bakılacak. Sarı-kırmızılılar eğer zirveyi eşit puanda Fenerbahçe ile paylaşırsa ikili averajda üstün olduğu için şampiyonluğunu ilan edecek.

        BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?

        Derbide kaybetmesine rağmen liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ın ligdeki puanı 81. Siyah-beyazlılar şampiyonluk için ipleri elinde bulunduruyor.

        Son iki hafta evinde Fatih Karagümrük ve deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak siyah-beyazlılar bu iki maçtan en az 4 puan alması halinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarına bakmaksızın şampiyon olacak.

        Beşiktaş'ın bu iki maçta 4'ten daha az puan çıkarması halinde ise Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları belirleyici olacak.

        FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

        79 puanı bulunan Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın iki puan gerisinde bulunuyor. Galatasaray'ın 1 puan önünde yer alan Fenerbahçe, Sivasspor ve Kayserispor maçlarında galip gelmesi halinde ligi sarı-kırmızılıların önünde bitirecek.

        Ancak Fenerbahçe bu iki maçı kazansa da şampiyonluk için Beşiktaş'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Beşiktaş son iki maçta en az 4 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

            Ancak siyah-beyazlılar 4'ten az puan çıkarırsa Fenerbahçe'nin alacağı sonuçlar sarı-lacivertli ekibi şampiyon yapabilecek.

            Fenerbahçe'nin şampiyonluk için kalan iki maçta Beşiktaş'tan en az 3 puan daha fazla puan toplaması gerekiyor. İki takımın puan eşitliğinde şampiyon Beşiktaş olacak. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'ye karşı ikili averajı elinde bulunduruyor.
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            Haberler Spor Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe kim nasıl şampiyon olur? Şampiyonluk yarışı kızıştı! İkili averajda son durum...