Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray-Denizlispor, Fenerbahçe-Sivasspor ve Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçları oynandı. Karşılaşmadaki skorlar heyecanla beklenirken hangi takım nasıl şampiyon olur sorusu akıllara geldi. Üç takım şampiyonluk konusunda iddiasını sürdürüyor ve hangi takımın şampiyon olacağı konusunda heyecan sürüyor. Peki, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş nasıl şampiyon olur? Süper Lig'de ikili averaj ve şampiyonluk ihtimalleri...
İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş nasıl şampiyon olur sorusunun yanıtı;
GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?
78 puanla üçüncü sırada yer alan Galatasaray şampiyonluk için hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin puan kayıplarını bekleyecek.
Fenerbahçe'nin 1, Beşiktaş'ın ise 3 puan gerisinde olan Galatasaray, kalan iki maçta alacağı sonuçların ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sonuçlarını bekleyecek.
Galatasaray ligi zirvede Beşiktaş ile eşit puanda bitirirse ikili averajdaki eşitlik nedeniyle genel averaja bakılacak. Sarı-kırmızılılar eğer zirveyi eşit puanda Fenerbahçe ile paylaşırsa ikili averajda üstün olduğu için şampiyonluğunu ilan edecek.