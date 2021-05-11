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    • Spor
    • 11.05.2021 19:49
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    • 11.05.2021 19:49
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    maçı canlı yayın hangi kanalda? GS Denizli maçı saat kaçta, ne zaman başlayacak?

    maçı şampiyonluk mücadelesinde kader anlarından birisi olacak. Futbolseverler özellikle akşam saatleriyle maçın saatini öğrenmek üzere araştırmalarını sıklaştırdı. Mücadele için heyecanlı geri sayım sürüyor ve gözler maçın sonucunda. Liderlik mücadelesinde önemli rol oynayacak karşılaşma öncesi Denizlispor maçını kimin kazanacağı merak konusu oluyor. Peki, Galatasaray Denizlispor maçı canlı yayın hangi kanalda? GS Denizli maçı saat kaçta, ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

    Galatasaray Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta?

    Galatasaray Denizlispor mücadelesinin sonucu şampiyonluk mücadelesinde önemli rol oynayacak. Bu nedenle de Galatasaray Denizlispor karşılaşmasıyla ilgili detaylar sık sık araştırılıyor. Süper Lig'in 41. haftasında bugün tüm rakımlar karşı karşıya gelecek. Ligde Beşiktaş 81 puanla 1. sırada, Fenerbahçe 79 puanla 2. sırada ve Galatasaray ise 78 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki, Galatasaray Denizlispor maçı canlı yayın hangi kanalda? GS Denizli maçı saat kaçta, ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

    DENİZLİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Şampiyonluk için kritik olan Galatasaray Denizlispor maçı bugün oynanacak. Karşılaşma 11 Mayıs Salı yani bugün saat 20.30'da başlayacak.

    İşte maçın yayınlanacağı kanal ve tüm bilgiler;

    DENİZLİSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

    DENİZLİSPOR: Abdülkadir, Özet, Muhammet, Mustafa, Sakıb, Murawski, Sacko, Hasan, Diskerud, Sagal, Rodallega (Muhtemel)

    GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Akbaba, Gedson Fernandes, Arda Turan, Babel, Halil Dervişoğlu

    DENİZLİSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

    Galatasaray Denizlispor karşılaşması beIN SPORTS HD3 kanalından naklen yayınlanacak.

        SÜPER LİG 41. HAFTA PROGRAMI

        11.05.2021 17:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
        11.05.2021 20:30 AYTEMİZ ALANYASPOR - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
        11.05.2021 20:30 KASIMPAŞA A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
        11.05.2021 20:30 FENERBAHÇE A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR
        11.05.2021 20:30 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - HES KABLO KAYSERİSPOR

        11.05.2021 20:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
        11.05.2021 20:30 HELENEX YENİ MALATYASPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR
        11.05.2021 20:30 YUKATEL DENİZLİSPOR - GALATASARAY A.Ş.
        11.05.2021 20:30 BEŞİKTAŞ A.Ş. - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
        11.05.2021 20:30 GENÇLERBİRLİĞİ - GÖZTEPE A.Ş.

        42. RANDEVU

        Denizlispor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 41 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar ise rakibini 6 kez mağlup etti. 8 mücadelede ise kazanan çıkmadı. Aslan'ın 80 golüne, Denizli ekibi 37 golle karşılık verdi.
        Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 6-1'lik skorla kazanmıştı.

            ŞAMPİYONLUK ŞANSI SÜRÜYOR

            Ligdeki iki hafta kala şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, Denizlispor maçından farklı galibiyetle ayrılıp, lider Beşiktaş ve ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek. Bu durumunda şampiyonluk düğümü son hafta çözülmüş olacak. Galatasaray, 81 puanlı lider Beşiktaş'ın 3, ikinci Fenerbahçe'nin de 1 puan gerisinde bulunuyor.
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            Haberler Spor Galatasaray Denizlispor maçı canlı yayın hangi kanalda? GS Denizli maçı saat kaçta, ne zaman başlayacak?