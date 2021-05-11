Galatasaray Denizlispor mücadelesinin sonucu şampiyonluk mücadelesinde önemli rol oynayacak. Bu nedenle de Galatasaray Denizlispor karşılaşmasıyla ilgili detaylar sık sık araştırılıyor. Süper Lig'in 41. haftasında bugün tüm rakımlar karşı karşıya gelecek. Ligde Beşiktaş 81 puanla 1. sırada, Fenerbahçe 79 puanla 2. sırada ve Galatasaray ise 78 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki, Galatasaray Denizlispor maçı canlı yayın hangi kanalda? GS Denizli maçı saat kaçta, ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

DENİZLİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonluk için kritik olan Galatasaray Denizlispor maçı bugün oynanacak. Karşılaşma 11 Mayıs Salı yani bugün saat 20.30'da başlayacak.

İşte maçın yayınlanacağı kanal ve tüm bilgiler;