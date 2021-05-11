22. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan Gedson Fernandes'in ceza sahasına gönderdiği ortada, arka taraftaki Halil Dervişoğlu, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Ancak hakem Abdulkadir Bitigen, kaleci Abdulkadir Sünger'e faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Abdulkadir Bitigen, gol kararı verdi.
33. dakikada Babel'le ceza sahasına girdiği sırada Muhammet Özkal'ın yere düştükten sonra topa elle müdahale etmesine hakem Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi. Atışı 35. dakikada kullanan Babel, takımını 2-0 öne geçirdi.
41. dakikada sol kanattan yapıldığı ortada ceza sahası içindeki Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda Sakıb Aytaç'a çarpan top dışarı çıktı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen hakem Abdulkadir Bitigen, Sakıb'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle bir kez daha penaltı kararı verdi. Atışı 42. dakikada kullanan Emre Akbaba'nın şutunda kaleci Abdulkadir topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Galatasaray 2-0 üstün tamamladı.
DENİZLİSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ
DENİZLİSPOR: Abdulkadir, Hasan, Sakıp, Leismann, Muhammet, Ali Yavuz, Tusha, Morawski, Mix Diskerud, Recep, Rodallega
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Akbaba, Gedson Fernandes, Arda Turan, Babel, Halil Dervişoğlu
DENİZLİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Denizlispor - Galatasaray maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.
42. RANDEVU