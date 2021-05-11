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    • 11.05.2021 19:34
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    • 11.05.2021 22:48
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    Son dakika! 1-4 Galatasaray | Maç Özeti

    Gelen son dakika haberine göre, 'in 41. haftasında Galatasaray deplasmanda 'u 4-1 mağlup ederek 2. sıraya yükseldi. Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından puanını 81'e yükseltti ve ile aynı puanda oldu. Aslan böylece şampiyonluk iddiasını devam ettirdi. Haberin detayları...

        Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 81'e yükselterek 2. sıraya yülseldi.



        MAÇTAN DAKİKALAR

        4. dakikasında Muhammet Özkal'ın uzaklaştırmak istediği topu kapan Arda Turan'ın çapraz pozisyonda attığı şutta kaleci Abdulkadir topu kornere gönderdi.

        19. dakikasında sol kanattan hızlı gelişen Yukatel Denizlispor atağında Hasan Ayaroğlu'nun ceza sahasına girdikten sonra kaleye gönderdiği topu kaleci Muslera uzaklaştırdı.

        22. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan Gedson Fernandes'in ceza sahasına gönderdiği ortada, arka taraftaki Halil Dervişoğlu, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Ancak hakem Abdulkadir Bitigen, kaleci Abdulkadir Sünger'e faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Abdulkadir Bitigen, gol kararı verdi.

        33. dakikada Babel'le ceza sahasına girdiği sırada Muhammet Özkal'ın yere düştükten sonra topa elle müdahale etmesine hakem Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi. Atışı 35. dakikada kullanan Babel, takımını 2-0 öne geçirdi.

        41. dakikada sol kanattan yapıldığı ortada ceza sahası içindeki Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda Sakıb Aytaç'a çarpan top dışarı çıktı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen hakem Abdulkadir Bitigen, Sakıb'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle bir kez daha penaltı kararı verdi. Atışı 42. dakikada kullanan Emre Akbaba'nın şutunda kaleci Abdulkadir topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

        Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Galatasaray 2-0 üstün tamamladı.

        DENİZLİSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

        DENİZLİSPOR: Abdulkadir, Hasan, Sakıp, Leismann, Muhammet, Ali Yavuz, Tusha, Morawski, Mix Diskerud, Recep, Rodallega

        GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Akbaba, Gedson Fernandes, Arda Turan, Babel, Halil Dervişoğlu

        DENİZLİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Denizlispor - Galatasaray maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

        42. RANDEVU

        Denizlispor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 41 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar ise rakibini 6 kez mağlup etti. 8 mücadelede ise kazanan çıkmadı. Aslan'ın 80 golüne, Denizli ekibi 37 golle karşılık verdi.
        Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 6-1'lik skorla kazanmıştı.

        ŞAMPİYONLUK ŞANSI SÜRÜYOR

            Ligdeki iki hafta kala şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, Denizlispor maçından farklı galibiyetle ayrılıp, lider Beşiktaş ve ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek. Bu durumunda şampiyonluk düğümü son hafta çözülmüş olacak. Galatasaray, 81 puanlı lider Beşiktaş'ın 3, ikinci Fenerbahçe'nin de 1 puan gerisinde bulunuyor.

            YENİLMEZLİK SERİSİ 7

            Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 7 karşılaşmada mağlup olmadı ve 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son olarak Hatayspor'a kaybeden sarı-kırmızılılar, son 4 maçını da kazandı. Aslan bu süreçte; Göztepe, Antalyaspor, Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş'ı mağlup ederken, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kaldı. Cimbom 12 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

            DEPLASMAN KARNESİ

            Galatasaray bu sezonun son deplasman maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar ligde daha önce dış sahada oynadığı 19 karşılaşmada 13 galibiyet alırken, 6 kez mağlup oldu. Cimbom bu müsabakalarda 31 gol kaydederken, ağlarında 18 gole engel olamadı. Galatasaray son olarak deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşmış sahadan 2-0 galip ayrılmıştı.

            TEK EKSİK

                Galatasaray'da Denizlispor maçı öncesinde Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'in sakatlığı bulunuyor. Yıldız futbolcu sakatlığına rağmen kadroda yer aldı. Ağrıları bulunan Radamel Falcao kadroda yok.

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                Haberler Spor Son dakika! Denizlispor 1-4 Galatasaray | Maç Özeti