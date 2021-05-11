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    • Spor
    • 11.05.2021 19:26
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    • 11.05.2021 19:26
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    Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı yayın hangi kanalda? FB Sivasspor maçı saat kaçta, ne zaman?

    Fenerbahçe Sivasspor maçının sonucu şampiyonluk mücadelesinde önemli rol oynayacak. Bu nedenle de Fenerbahçe Sivasspor karşılaşmasıyla ilgili detaylar merak ediliyor. Süper Lig'in 41. haftasında bugün tüm rakımlar karşı karşıya gelecek. Ligde Beşiktaş 81 puanla 1. sırada, Fenerbahçe 79 puanla 2. sırada ve Galatasaray ise 78 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı yayın hangi kanalda? FB Sivasspor maçı saat kaçta, ne zaman? İşte bilgiler...

    Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

    Fenerbahçe Sivasspor maçı şampiyonluk maçında kader anı olacak. Bu bağlamda maçın saati ve ne zaman başlayacağı günün en çok araştırılan konuları arasında yer alırken mücadele için heyecanlı geri sayım sürüyor. Liderlik mücadelesinde önemli rol oynayacak karşılaşma öncesi Fenerbahçe Sivasspor maçını kimin kazanacağı akıllarda yerini koruyor. Peki, Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı yayın hangi kanalda? FB Sivasspor maçı saat kaçta, ne zaman? İşte maça dair bilgiler...

    FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Şampiyonluk için kritik olan Fenerbahçe Sivasspor maçı bugün oynanacak. Karşılaşma 11 Mayıs Salı yani bugün saat 20.30'da başlayacak.

    İşte maçın yayınlanacağı kanal ve tüm bilgiler;

    FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

    Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği Fenerbahçe Sivasspor karşılaşması beIN SPORTS HD2 kanalından naklen yayınlanacak.

    FENERBAHÇE CEPHESİ

    Fenerbahçe Futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu'nun göreve getirilmesinin ardından 9'uncu maçına çıkacak sarı-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 8 mücadelede 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan topladı.

    Fenerbahçe, ligde sezonun bitimine 2 hafta kala lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

        ŞAMPİYONLUK İDDİASINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

        Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısında şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Sarı-lacivertli ekip, rakibini yenmesi durumunda şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıyacak.

        SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK

        Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.

        Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, Sivasspor karşısında takımdaki yerlerini alamayacak.

        7 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

        Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand ve Serdar Aziz, bugün sarı kart görmeleri halinde son hafta Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

        Bu oyuncuların yanı sıra sakatlığı bulunan Sinan Gümüş de sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

            FENERBAHÇE İLE SİVASSPOR 30. RANDEVUDA

            Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, bugün yapacakları maçla Süper Lig'de 30. kez karşı karşıya gelecek.

            Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 29 maçtan 17'sini Fenerbahçe, 6'sını Sivasspor kazandı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.

            Rekabette Fenerbahçe'nin toplam 64 golüne, Sivasspor 39 golle karşılık verdi. Ligde bu sezon Sivas'ta oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti.

            İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

            Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig'de İstanbul'da 15. kez karşılaşacak.

            İki takım arasında Kadıköy'de yapılan 14 maçtan 11'ini sarı-lacivertli ekip, 2'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 1 karşılaşma da berabere bitti.

            Kadıköy'de Sivasspor'a 34 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 14 gol gördü.

            Geçen sezon İstanbul'daki maçta konuk ekip 2-1 galip geldi.

            Öte yandan Fenerbahçe, evindeki bütün maçlarda rakibine gol atmayı başardı.
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            Haberler Spor Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı yayın hangi kanalda? FB Sivasspor maçı saat kaçta, ne zaman?