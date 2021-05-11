Fenerbahçe Sivasspor maçı şampiyonluk maçında kader anı olacak. Bu bağlamda maçın saati ve ne zaman başlayacağı günün en çok araştırılan konuları arasında yer alırken mücadele için heyecanlı geri sayım sürüyor. Liderlik mücadelesinde önemli rol oynayacak karşılaşma öncesi Fenerbahçe Sivasspor maçını kimin kazanacağı akıllarda yerini koruyor. Peki, Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı yayın hangi kanalda? FB Sivasspor maçı saat kaçta, ne zaman? İşte maça dair bilgiler...

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonluk için kritik olan Fenerbahçe Sivasspor maçı bugün oynanacak. Karşılaşma 11 Mayıs Salı yani bugün saat 20.30'da başlayacak.

İşte maçın yayınlanacağı kanal ve tüm bilgiler;