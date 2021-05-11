Paixao 3. kez kral! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Altay'ın tecrübeli golcüsü Paixao, TFF 1. Lig'de üst üste üçüncü kez gol kralı oldu. Portekizli yıldız, bu başarısıyla beraber lig tarihine geçti. Paixao, bu sezon 22 gole imza attı
ECZACIBAŞI MAYA'YI KAPTI
Eczacıbaşı VitrA, Sırp pasör Maja Ognjenovic'le gelecek sezon için anlaşma sağladı. 37 yaşındaki Maja Ognjenovic, daha önce de 3 sezon turuncu beyazlı kulübün formasını giymişti.
GAZİANTEP'TE 3 VAKA
Gaziantep FK'da rutin olarak yapılan korona virüs testlerinde iki futbolcu ve bir personelin sonucunun pozitif olduğu açıklandı. 3 vakanın da izolasyon ve tedavi süreci başladı.