Paixao 3. kez kral! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

MESUT VE İRFAN İŞ BAŞINDA!

Fenerbahçe'ye devre arasında transfer olan ancak yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle takıma adaptasyonları geciken Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci artık bir başka boyuta geçtiler. Birbirleriyle çok iyi uyum göstermeye başlayan Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de en çok topla buluşan oyuncular oldular. Birbirleriyle de pas bağlantıları iyi olan iki oyuncu, topun hem Fenerbahçe'de kalmasını daha çok sağlıyor hem de yüksek pas yüzdesiyle rakip takımın savunmada dengesini fazlasıyla bozuyor. Bu arada İrfan Can Kahveci'nin kondisyon olarak eski formuna ulaşmış olsa da, Mesut Özil'in hala yüzde 50 ile oynadığı da ifade ediliyor.