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    Paixao 3. kez kral! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Altay'ın tecrübeli golcüsü Paixao, . Lig’de üst üste üçüncü kez gol kralı oldu. Portekizli yıldız, bu başarısıyla beraber lig tarihine geçti. Paixao, bu sezon 22 gole imza attı.

    Paixao 3. kez kral!

    Altay'ın tecrübeli golcüsü Paixao, TFF 1. Lig'de üst üste üçüncü kez gol kralı oldu. Portekizli yıldız, bu başarısıyla beraber lig tarihine geçti. Paixao, bu sezon 22 gole imza attı

    ECZACIBAŞI MAYA'YI KAPTI
    Eczacıbaşı VitrA, Sırp pasör Maja Ognjenovic'le gelecek sezon için anlaşma sağladı. 37 yaşındaki Maja Ognjenovic, daha önce de 3 sezon turuncu beyazlı kulübün formasını giymişti.

    GAZİANTEP'TE 3 VAKA
    Gaziantep FK'da rutin olarak yapılan korona virüs testlerinde iki futbolcu ve bir personelin sonucunun pozitif olduğu açıklandı. 3 vakanın da izolasyon ve tedavi süreci başladı.

        FALCAO DENİZLİ MAÇINA GÖTÜRÜLMEDİ
        Teknik Direktör Fatih Terim bugünkü Denizli maçı öncesi Falcao'yu kadroya almadı. Hafif sakatlığı bulunan Mohamed ise kadroya alındı. Mısırlı yıldızın durumu maç saati belli olacak.

        AYBABA İLE 2 YIL DAHA
        TFF 1. Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Adana Demirspor, teknik direktör Samet Aybaba ile 2 yıllığına anlaşma sağladı. Transfer çalışmalarına da vakit geçirmeden başlandı.

        G.SARAY'I DAHA İYİ YERLERE GETİRECEĞİZ
        Galatasaray'da Başkan Adayı Burak Elmas'ın yönetim listesinde yer alan Tarhan Telli, Galatasaray "Çocukluğumdan gelen bir tutku... Galatasarayımızı layık olduğu üstün başarılara taşımak için geliyoruz" diye konştu.

            LİDERİN MAÇI PALABIYIK'IN
            Ligde haftanın hakemleri açıklandı. Beşiktaş- Karagümrük maçını Ali Palabıyık, F.Bahçe-Sivas maçını Halis Özkahya, Denizli-G. Saray maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek.

            DENİZLİ'DEN SONRA 3 BİLET KİMİN OLACAK?
            Denizlispor'un ardından Süper Lig'e veda edecek 3 takım belirsizliğini koruyor. Bugün 40 puanlı Kayseri, Başakşehir deplasmanına çıkacak. 38 puanlı A.Gücü, Kasımpaşa'ya konuk olacak. 37 puanlı Erzurum, Alanya'da galibiyet arayacak. 35 puanlı G.Birliği de Göztepe'yi ağırlayacak. Bu 4 maçın ardından düğüm büyük oranda çözülecek.

            ATİBA'NIN YERİNE DORUKHAN
            Bugün cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Atiba'nın yerine Dorukhan oynayacak. Yıldız futbolcu son olarak Rize'de 11'de görev yapmıştı.

                MESUT VE İRFAN İŞ BAŞINDA!
                Fenerbahçe'ye devre arasında transfer olan ancak yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle takıma adaptasyonları geciken Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci artık bir başka boyuta geçtiler. Birbirleriyle çok iyi uyum göstermeye başlayan Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de en çok topla buluşan oyuncular oldular. Birbirleriyle de pas bağlantıları iyi olan iki oyuncu, topun hem Fenerbahçe'de kalmasını daha çok sağlıyor hem de yüksek pas yüzdesiyle rakip takımın savunmada dengesini fazlasıyla bozuyor. Bu arada İrfan Can Kahveci'nin kondisyon olarak eski formuna ulaşmış olsa da, Mesut Özil'in hala yüzde 50 ile oynadığı da ifade ediliyor.

                GÖKHAN GÖNÜL SAĞA GEÇİYOR
                Erzurum maçında cezalı olduğu için oynamayan, Ankaragücü maçına ise kulübede başlayan Gökhan Gönül, Sivas'a karşı 11'de başlayacak.

                F.BAHÇE-G.SARAY 3. KEZ SAHADA
                Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin üçüncü maçında Galatasaray, Fenerbahçe Öznur Kablo'yu konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak. Final serisinde evindeki 2 maçta hata yapmayan ve 2-0 önde olan Fenerbahçe bu maçı da kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

                    1. LİG'DE PLAY OFF PROGRAMI AÇIKLANDI
                    Adana Demirspor ve Giresun'un ardından TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belli olacağı play off maçlarının programı belli oldu. 16 Mayıs Pazar günü Altay-İstanbulspor, 17 Mayıs Pazartesi günü ise Altınordu-Samsun maçları oynanacak. Maçlar saat 20.00'de başlayacak. Yarı final rövanş maçları ise 21 Mayıs Cuma günü oynanacak.

                    3. LİG'DE HEYECAN TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR
                    3. Lig play-off yarı final rövanşları oynandı: 1. Grup: Yeşilyurt-Of: 1-0, Buca-Arnavutköy: 2-0, 2. Grup: Kütahya-İskenderun: 2-3, Fethiye-Yomra: 0-1, 3. Grup: İçel-Isparta: 2-2, Erok-Çatalca: 2-1, 4. Grup Yıldırım- Kelkit: 1-1, Düzce-Aksaray: 0-3. Yeşilyurt, Buca, İskenderun, Fethiye , Isparta, Esenler, Yıldırım, Aksaray finale kaldı.

                    TRABZONSPOR'A İKİ SPONSOR
                    Trabzonspor, Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ ile sponsorluk anlaşması yaptı. Tören, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

                        KONYA-TRABZON 17.00'DE BAŞLIYOR
                        Trabzonspor, bugün saat 17.00'de İH Konyaspor'a konuk olacak. Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan yayınlanacak.
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                        Başkan Erdoğan'ın Filistin mücadelesi
                        Haberler Spor Paixao 3. kez kral! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)