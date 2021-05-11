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    N'Koudou 'a seslendi: Ağrılarım var ama oynamak zorundayım

    Sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan 'ta N'Koudou'dan gelen haber yüzleri güldürdü. Sakatlığı yüzünden derbide forma giyemeyen Fransız yıldız dün 'la görüştü. N'Koudou'nun, "Ağrılarım sürüyor, tam olarak hazır değilim ama bu maçta mutlaka oynamak zorundayım. Arkadaşlarımı yalnız bırakamam" ifadesini kullandı.

    Ağrılarım var ama oynamak zorundayım

    Sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan 'ta N'Koudou'dan gelen haber yüzleri güldürdü. Sakatlığı yüzünden derbide forma giyemeyen Fransız yıldız dün 'la görüştü.

    N'Koudou'nun, "Ağrılarım sürüyor, tam olarak hazır değilim ama bu maçta mutlaka oynamak zorundayım. Arkadaşlarımı yalnız bırakamam" ifadesini kullandı. Bugün maç öncesi iğne yapılacak olan yıldız futbolcunun ilk 11'de olması bekleniyor. Dünkü idmanda da yer alamayan ise yine takımdaki yerini alamayacak.

    Kamerunlu yıldızın maçında da forma giyemeyeceği, ile oynanacak maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcandığı öğrenildi.

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