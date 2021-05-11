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    takımı uyardı: "Önce biz kazanmalıyız dikkatinizi Sivas'a verin"

    Şampiyonluk yarışında bugün çok kritik bir sınava çıkacak olan 'de teknik patron oyuncularıyla bir konuşma yaptı. maçının sonucunu beklemek için önce Sivas'ı yenmeleri gerektiğini söyleyen Belözoğlu takımı uyardı.

    Önce biz kazanacağız!

    Şampiyonluk yarışında bugün çok kritik bir sınava çıkacak olan 'de teknik patron oyuncularıyla bir konuşma yaptı. maçının sonucunu beklemek için önce Sivas'ı yenmeleri gerektiğini söyleyen Belözoğlu şu ifadeleri kullandı:

    En küçük hatanın telafisinin olmadığı 2 maçımız var. Başkasının oynayacağı maça odaklanmadan Sivas'a konsantre olmak zorundayız. Ligin en dirençli ve kapasiteli takımlarından birine karşı oynayacağız. Bu yüzden dikkatimizi kendi maçımıza vermeliyiz. Top bizde kalmalı. Yine top rakibe geçtiğinde presi doğru yerde ve zamanda yapmalıyız. Maçın kilidini açmak için de erken gol her zaman en iyi çözümdür.

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