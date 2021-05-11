Şampiyonluk yarışında bugün çok kritik bir sınava çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik patron Emre Belözoğlu oyuncularıyla bir konuşma yaptı. Beşiktaş maçının sonucunu beklemek için önce Sivas'ı yenmeleri gerektiğini söyleyen Belözoğlu şu ifadeleri kullandı:

En küçük hatanın telafisinin olmadığı 2 maçımız var. Başkasının oynayacağı maça odaklanmadan Sivas'a konsantre olmak zorundayız. Ligin en dirençli ve kapasiteli takımlarından birine karşı oynayacağız. Bu yüzden dikkatimizi kendi maçımıza vermeliyiz. Top bizde kalmalı. Yine top rakibe geçtiğinde presi doğru yerde ve zamanda yapmalıyız. Maçın kilidini açmak için de erken gol her zaman en iyi çözümdür.

8 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Caner, Serdar, Pelkas, Sosa, Gökhan, Tisserand, Sinan ve Ferdi bugün kart görürse, Kayseri deplasmanında forma giyemeyecekler.

KADIKÖY'DE KRİTİK VİRAJ

Süper Lig'in 41. haftasında şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe, 20.30'da Demir Grup Sivas'ı konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek.