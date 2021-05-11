10 KİŞİ KARAGÜMRÜK BEŞİKTAŞ'I YENDİ

Maçın büyük bir bölümü bu skorla devam ederken, 77. dakikada Karagümrük'te Zukanovic 2. sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Ancak 10 kişi kalan Karagümrük, 81. dakikada Borini ile tekrar öne geçerek durumu 2-1'e getirdi ve maç bu skorla bitti.