Süper Lig'in 41. haftasında nefes kesen bir karşılaşma oynandı. Beşiktaş, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Siyah beyazlılar mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Maçın golleri Fatih Karagümrük adına 39. dakikada Bertolacci, 80'de Borini'den geldi. Beşiktaş tek golünü 54'te Ghezzal ile buldu.
KARAGÜMRÜK KIZARDI
Öte yandan Karagümrük'te zukanovic, 56' ve 76'da sarı kart görerek kırmızı kart ile cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Beşiktaş, 81 puanla 1. sırada yer aldı. Galatasaray da Denizlispor galibiyeti sonrası 81 puana çıktı ve averajdan ötürü 2. sıraya yükseldi.
Beşiktaş, gelecek hafta Göztepe'ye konuk olacak.
10 KİŞİ KARAGÜMRÜK BEŞİKTAŞ'I YENDİ
Maçın büyük bir bölümü bu skorla devam ederken, 77. dakikada Karagümrük'te Zukanovic 2. sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Ancak 10 kişi kalan Karagümrük, 81. dakikada Borini ile tekrar öne geçerek durumu 2-1'e getirdi ve maç bu skorla bitti.