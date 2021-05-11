Beşiktaş Karagümrük maçı şampiyonluk mücadelesinde önemli bir yere sahip. Bu nedenle de Beşiktaş Karagümrük karşılaşmasıyla ilgili detaylar merak ediliyor. Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş Karagümrük karşı karşıya gelecek. Ligde Beşiktaş 81 puanla 1. sırada, Fenerbahçe 79 puanla 2. sırada ve Galatasaray ise 78 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki, Beşiktaş Karagümrük maçı saat kaçta, ne zaman? BJK Karagümrük maçı canlı yayın hangi kanalda? İşte bilgiler...

BEŞİKTAŞ KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Şampiyonluk için kritik olan Beşiktaş Karagümrük maçı bugün oynanacak. Karşılaşma 11 Mayıs Salı yani bugün saat 20.30'da başlayacak.

İşte maçın yayınlanacağı kanal ve tüm bilgiler;