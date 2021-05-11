Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 11.05.2021 19:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.05.2021 19:08
    ABONE OL

    maçı canlı yayın hangi kanalda? BJK Karagümrük maçı saat kaçta, ne zaman?

    maçı şampiyonluk maçında kader anı olacak. Bu bağlamda maçın saati ve ne zaman başlayacağı günün en çok araştırılan konuları arasında yer alırken mücadele için heyecanlı geri sayım sürüyor. Liderlik mücadelesinde önemli rol oynayacak karşılaşma öncesi Beşiktaş Karagümrük maçını kimin kazanacağı akıllarda yerini koruyor. Peki, Beşiktaş Karagümrük maçı saat kaçta, ne zaman? BJK Karagümrük maçı canlı yayın hangi kanalda? İşte maça dair bilgiler...

    Beşiktaş Karagümrük maçı saat kaçta, ne zaman?

    Beşiktaş Karagümrük maçı şampiyonluk mücadelesinde önemli bir yere sahip. Bu nedenle de Beşiktaş Karagümrük karşılaşmasıyla ilgili detaylar merak ediliyor. Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş Karagümrük karşı karşıya gelecek. Ligde Beşiktaş 81 puanla 1. sırada, Fenerbahçe 79 puanla 2. sırada ve Galatasaray ise 78 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki, Beşiktaş Karagümrük maçı saat kaçta, ne zaman? BJK Karagümrük maçı canlı yayın hangi kanalda? İşte bilgiler...

    BEŞİKTAŞ KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

    Şampiyonluk için kritik olan Beşiktaş Karagümrük maçı bugün oynanacak. Karşılaşma 11 Mayıs Salı yani bugün saat 20.30'da başlayacak.

    İşte maçın yayınlanacağı kanal ve tüm bilgiler;

    BEŞİKTAŞ KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

    Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği Beşiktaş Karagümrük karşılaşması beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

    SÜPER LİG 41. HAFTA PROGRAMI

    11.05.2021 17:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
    11.05.2021 20:30 AYTEMİZ ALANYASPOR - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
    11.05.2021 20:30 KASIMPAŞA A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
    11.05.2021 20:30 FENERBAHÇE A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR
    11.05.2021 20:30 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - HES KABLO KAYSERİSPOR

        11.05.2021 20:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
        11.05.2021 20:30 HELENEX YENİ MALATYASPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR
        11.05.2021 20:30 YUKATEL DENİZLİSPOR - GALATASARAY A.Ş.
        11.05.2021 20:30 BEŞİKTAŞ A.Ş. - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
        11.05.2021 20:30 GENÇLERBİRLİĞİ - GÖZTEPE A.Ş.

        İÇ SAHADA SON MAÇ

        Fatih Karagümrük müsabakası Beşiktaş'ın bu sezon Vodafone Arena'daki son maçı olacak. Vodafone Park'ta bu sene dikkat çekici bir performans ortaya koyan siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de oynadığı 19 maçta 45 puan topladı.

        Ev sahibi olduğu karşılaşmalarda Beşiktaş, 14 galibiyet, 2 yenilgi ve 3 beraberlik alırken, iç sahada oynadığı son maçta Atakaş Hatayspor'u 7-0 yenerek sezonun en farklı galibiyetine imza attı.

        NKOUDOU'NUN DURUMU BELİRSİZ, ATİBA CEZALI

        Siyah-beyazlılarda bugünkü mücadele öncesi Georges-Kevin Nkoudou'nun durumu belirsizliğini koruyor.

        Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan ve tedavisi tamamlanan N'Koudou takımdan ayrı çalışmalara başlarken, bugün görev yapıp yapamayacağı bu akşam gerçekleştirilecek antrenman sonrası belli olacak.

            Sakatlıkları devam eden Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic'in yanı sıra yaşadığı sağlık problemini bir türlü atlatamayan Vincent Aboubakar'ın mücadelede sahada olması beklenmiyor.

            Sakat oyuncuların yanı sıra, Galatasaray maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Atiba Hutchinson da bugün oynanacak mücadelede görev yapamayacak.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Kabaktepe'den A Haber'de önemli açıklamalar
            Haberler Spor Beşiktaş Karagümrük maçı canlı yayın hangi kanalda? BJK Karagümrük maçı saat kaçta, ne zaman?