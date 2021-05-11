Süper Lig'de şampiyonluk için üç takım arasında kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Taraftarlar ise heyecanla hangi takımın şampiyonluk ipini göğüsleyeceğini merak ediyor. Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray-Denizlispor, Fenerbahçe-Sivasspor ve Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçları oynandı ve puan durumu merak ediliyor. Peki, 42. hafta Süper Lig maçları kim kimle oynayacak? İşte 41. hafta canlı Süper Lig puan durumu 2021...

SÜPER LİG PUAN DURUMU

İşte Süper Lig 42. hafta fikstürü...