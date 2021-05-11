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    • 11.05.2021 22:37
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    • 11.05.2021 22:46
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    CANLI puan durumu! 11 Mayıs STSL Süper Lig güncel puan durumu! GS, BJK, FB...

    'in 41. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şampiyonluk mücadelesi tam gaz devam ediyor. Bugün Galatasaray Denizlispor maçından galip ayrılırken Fenerbahçe ve Beşiktaş mücadeleden mağlup ayrılayarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Bu akşam Galatasaray-Denizlispor, Fenerbahçe-Sivasspor ve Beşiktaş-Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Peki, 42. hafta Süper Lig maçları kim kimle oynayacak? İşte

    41. hafta Süper Lig'de puan durumu!

    Süper Lig'de şampiyonluk için üç takım arasında kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Taraftarlar ise heyecanla hangi takımın şampiyonluk ipini göğüsleyeceğini merak ediyor. Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray-Denizlispor, Fenerbahçe-Sivasspor ve Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçları oynandı ve puan durumu merak ediliyor. Peki, 42. hafta Süper Lig maçları kim kimle oynayacak? İşte 41. hafta canlı Süper Lig puan durumu 2021...

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    SÜPER LİG PUAN DURUMU

    İşte Süper Lig 42. hafta fikstürü...

    SÜPER LİG 42. HAFTA MAÇLARI

    15.05.2021 20:30 MKE ANKARAGÜCÜ - AYTEMİZ ALANYASPOR
    15.05.2021 20:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
    15.05.2021 20:30 HES KABLO KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

    15.05.2021 20:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    15.05.2021 20:30 ATAKAŞ HATAYSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
    15.05.2021 20:30 GALATASARAY A.Ş. - HELENEX YENİ MALATYASPOR

        15.05.2021 20:30 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR
        15.05.2021 20:30 GÖZTEPE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

        15.05.2021 20:30 TRABZONSPOR A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ
        15.05.2021 20:30 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
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