Süper Lig'de şampiyonluk için üç takım arasında kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Taraftarlar ise heyecanla hangi takımın şampiyonluk ipini göğüsleyeceğini merak ediyor. Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray-Denizlispor, Fenerbahçe-Sivasspor ve Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçları oynandı ve puan durumu merak ediliyor. Peki, 42. hafta Süper Lig maçları kim kimle oynayacak? İşte 41. hafta canlı Süper Lig puan durumu 2021...
SÜPER LİG PUAN DURUMU
İşte Süper Lig 42. hafta fikstürü...
SÜPER LİG 42. HAFTA MAÇLARI
15.05.2021 20:30 MKE ANKARAGÜCÜ - AYTEMİZ ALANYASPOR
15.05.2021 20:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
15.05.2021 20:30 HES KABLO KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
15.05.2021 20:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
15.05.2021 20:30 ATAKAŞ HATAYSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
15.05.2021 20:30 GALATASARAY A.Ş. - HELENEX YENİ MALATYASPOR