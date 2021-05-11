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    • 11.05.2021 18:15
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    arada kaldı! Yüzde 51 Alioski, yüzde 49 van Aanholt gelecek

    Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan ile yollarını ayırmaya hazırlanan ’da sol bek arayışlarında sona yaklaşılıyor. Sarı-Kırmızılılar resmi teklif yaptığı iki yıldızdan birisini kadrosuna katmak için artık son görüşmeleri yapıyor. Haberin detayları...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Yüzde 51 Alioski, yüzde 49 van Aanholt

    Yönetimin görüştüğü isimlerden ilki ekiplerinden 'ta forma giyen … Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hollandalı yıldızla yaklaşık 1.5 aydır pazarlık yapan büyük oranda anlaşma sağladı.

    Masaya oturulan diğer sol bek de yine Premier Lig'den… 'da görev yapan de sezon sonunda serbest kalacak. Makedon yıldızın yapılan teklifi olumlu yaklaştığı ve prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.



    Şu anda yönetim ve teknik direktör karar aşamasında. Hem maliyetinin daha düşük olması hem de birden fazla pozisyonda oynamasından dolayı Alioski'nin çok az da olsa Galatasaray'a daha yakın olduğu öğrenildi. Ancak henüz kesin karar verilmedi.



    Sezonun bitmesi sonrasında iki sol bekten birisinde karar kılınacak ve resmi sözleşme imzalanacak.

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