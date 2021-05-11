Süper Lig'de kalan maçlar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kalan maçlar hangileri?

Süper Lig'de kalan maçlar! Ligde şampiyonluk yolunda son viraja girilirken Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kalan maçlar hangileri? sorularına futbolseverler yanıt arıyor. Ligin bitimine yalnızca 2 hafta kala şampiyonluk yarışı da kızıştı. Dev takımlar arasında süren şampiyonluk mücadelesinde yalnızca iki maç kaldı. Peki Beşikta, Fenerbahçe, Galatasaray kalan maçlar hangileri?
SÜPER LİG'DE KALAN MAÇLAR!
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI!
DENİZLİSPOR (DEPLASMAN)
KAYSERİSPOR
FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI
SİVASSPOR
KAYSERİSPOR (DEPLASMAN)