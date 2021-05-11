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    • 11.05.2021 17:38
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    • 11.05.2021 17:38
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    Süper Lig'de kalan maçlar! Beşiktaş, Fenerbahçe, hangileri?

    Şampiyonluk yarışında nefes kesen heyecan devam ediyor. Ligin bitimine kısa bir süre kala Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk şansı devam ediyor. 3 takım da ligin son haftalarına girilirken Salı ve Cumartesi akşamları puan mücadelesine çıkacak. Peki; Beşiktaş, Fenerbahçe, hangileri? İşte Süper Lig'de kalan maçlar!

    takvim.com.tr
    Süper Lig'de kalan maçlar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kalan maçlar hangileri?

    Süper Lig'de kalan maçlar! Ligde şampiyonluk yolunda son viraja girilirken Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kalan maçlar hangileri? sorularına futbolseverler yanıt arıyor. Ligin bitimine yalnızca 2 hafta kala şampiyonluk yarışı da kızıştı. Dev takımlar arasında süren şampiyonluk mücadelesinde yalnızca iki maç kaldı. Peki Beşikta, Fenerbahçe, Galatasaray kalan maçlar hangileri?

    SÜPER LİG'DE KALAN MAÇLAR!

    GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI!

    DENİZLİSPOR (DEPLASMAN)

    KAYSERİSPOR

    FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

    SİVASSPOR

    KAYSERİSPOR (DEPLASMAN)

        BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI

        KARAGÜMRÜK

        GÖZTEPE (DEPLASMAN)

        AVERAJ HESABI NASIL OLACAK?

        Olası bir puan eşitliğinde ise Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı üstün. Deplasmanda rakibini 4-3 yenen Sergen Yalçın'ın ekibi evinde de 1-1 berabere kaldı ve rakibine üstünlük kurdu.

        Beşiktaş sezonun ilk yarısında Galatasaray'ı evinde 2-0 yenerken rövanş maçında Galatasaray rakibini 3-1 yendi. Böylece iki takım arasında ikili averaj üstünlüğü kalmadı.

        Genel averajda lider Beşiktaş üstünlüğünü koruyor. Siyah beyazlılar +45, Galatasaray ise +39 averajda.

        Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligi aynı puanda bitirmesi durumunda Beşiktaş gol farkıyla zirvede yer alacak. Hem Beşiktaş hem de Galatasaray, üç takım arasında oynanan maçlarda 7'şer puan alırken iki takım da +1 averaj yaptı. Gol sayılarında ise Beşiktaş üstünlük kurdu. Fenerbahçe ise sadece 2 puanla bu tabloda en gerideki takım olarak dikkat çekiyor.

        1.Beşiktaş: 4 maç 7 puan +1 averaj (8-7)
        2.Galatasaray: 4 maç 7 puan +1 averaj (4-3)
        3.Fenerbahçe: 4 maç 2 puan -2 averaj (4-6)
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