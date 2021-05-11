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    • Spor
    • 11.05.2021 16:09
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    • 11.05.2021 16:57
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    CANLI | Konya - maçı canlı anlatım izle

    Son dakika haberine göre Süper Lig'in 41. haftasında açılış maçı olan Konya - karşılaşmasında ilk düdük çaldı. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

    CANLI | Konyaspor - Trabzonspor

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında Konya ile kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Konyaspor - Trabzonspor maçı 11 Mayıs Salı günü saat 17:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ
    KONYASPOR: Sehic, Barış, Ahmet, Adil, Guilherme, Abdülkerim, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Shengelia, Sekidika, Cikalleshi
    TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Baker, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban.

    Trabzonspor'da Konyaspor maçı öncesinde 5 eksik var. Vitor Hugo, Djaniny Semedo ve Flavio sakat. Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakılmıştı. Berat Özdemir, kırmızı kart cezası sebebiyle sahada yer alamayacak.

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