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    sahasında ’u mağlup etti

    psor evinde ’u 2-1 yendi. Bordo-Mavililer, 12. dakikada Anthony Nwakaeme’nin golüyle öne geçti. Nijeryalı yıldız ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi.

    Ömürlük Fırtına

    Trabzonpsor evinde Antalyaspor'u 2-1 yendi. Bordo-Mavililer, 12. dakikada Anthony Nwakaeme'nin golüyle öne geçti. Nijeryalı yıldız ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi.

    DJANİNY'NİN GOLÜ GEÇERSİZ
    15'te Djaniny'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. 50. dakikada sahneye Trabzonspor'un genç yıldızı çıktı. Ceza sahası içindeki plasesiyle takımını iki farklı öne geçirdi.

    SERİYİ 10 MAÇA ÇIKARDILAR
    Antalya 67'de Amilton'un golüyle umutlansa da kalan dakikalar puan için yetmedi. Trabzonspor namağlup serisini 10 maça çıkardı. Antalyaspor'un galibiyet hasreti ise 6 maça çıktı.

        ABDÜLKADİR GOLLE DÖNDÜ
        Trabzon'un genç yıldızı 18 maç sonra ilk 11'de başladı. Fırtına'nın 10 numarası, takımının 2. golünü attı.

        SEZONUN EN İYİ OYUNLARINDANDI
        Trabzon'un hocası Abdullah Avcı, "Trabzonspor her maçını kazanmak için oynar. Hedefler hiçbir zaman bitmez, 70 puanı geçmek istiyoruz. Sezonun belki de ilk yarısının en iyi oyunlarından bir tanesiydi" dedi.
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