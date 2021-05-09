Trabzonpsor evinde Antalyaspor'u 2-1 yendi. Bordo-Mavililer, 12. dakikada Anthony Nwakaeme'nin golüyle öne geçti. Nijeryalı yıldız ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi.
DJANİNY'NİN GOLÜ GEÇERSİZ
15'te Djaniny'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. 50. dakikada sahneye Trabzonspor'un genç yıldızı çıktı. Ceza sahası içindeki plasesiyle takımını iki farklı öne geçirdi.
SERİYİ 10 MAÇA ÇIKARDILAR
Antalya 67'de Amilton'un golüyle umutlansa da kalan dakikalar puan için yetmedi. Trabzonspor namağlup serisini 10 maça çıkardı. Antalyaspor'un galibiyet hasreti ise 6 maça çıktı.