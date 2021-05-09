SEZONUN EN İYİ OYUNLARINDANDI

Trabzon'un hocası Abdullah Avcı, "Trabzonspor her maçını kazanmak için oynar. Hedefler hiçbir zaman bitmez, 70 puanı geçmek istiyoruz. Sezonun belki de ilk yarısının en iyi oyunlarından bir tanesiydi" dedi.