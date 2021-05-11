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    Cornelius transferinde ısrarcı: 'ya 4 milyon Euro'luk teklif resmen iletildi

    'da forvet transferi için teknik direktör 'nın olmazsa olmaz olarak gördüğü lı Cornelius için yapılan görüşmeler resmiyete döküldü. Yetkili menajerler oyuncu ile yapılan görüşmelerde ciddi mesafe kat edince satın alma opsiyonunu elinde bulunduran kulübüne resmi teklifi yaptı.

    Cornelius'a 4 milyon euro

    Trabzonspor'da forvet transferi için teknik direktör 'nın olmazsa olmaz olarak gördüğü lı Cornelius için yapılan görüşmeler resmiyete döküldü. Yetkili menajerler oyuncu ile yapılan görüşmelerde ciddi mesafe kat edince satın alma opsiyonunu elinde bulunduran kulübüne resmi teklifi yaptı.

    Bu teklifin detayları da ortaya çıkarken 'un tecrübeli golcünün bonservisi için 4 milyon Euro bonservis önerdiği ve bu rakamı 3 eşit taksitle halinde ödeyeceğini vurguladığı belirtildi. Parma'nın Cornelius için beklentisi ise 5 milyon Euro. Menajerlerin 'dan ayrıldığı ve bundan sonraki sürecin 'den takip edileceği ifade edildi.

    DANİMARKA'NIN BANKOSU
    28 yaşında ve 1.93 boyunda olan Cornelius, 'nda da 29 kez forma giydi ve 9 gol attı.

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