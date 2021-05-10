Alkışlar Pınar Karşıyaka'ya... İzmir ekibi Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde İspanyol ekibi Hereda San Pablo Burgos'a 64-59 mağlup oldu ve organizasyonu ikinci sırada tamamladı. İki tarafın da sayı üretmekte güçlük çektiği maçın ilk yarısını İspanyol ekibi 29-28 üstün tamamladı. İkinci devrede de üstünlüğü elden bırakmayan Burgos parkeden 5 sayı farkla galip ayrıldı ve kupayı kazanan taraf oldu. Karşıyaka'da M'Baye 17 sayıyla maçın en skoreri olsa da bu şampiyonluk için yeterli olmadı.
ALTAY BANDIRMA'YI 4 GOLLE GEÇTİ
TFF 1. Lig'in son haftasında Altay sahasında Bandırma'yı 4-3 mağlup etti. Dün 1.Lig'de alınan diğer sonuçlar ise şöyle: Ankaraspor- İstanbulspor: 0-2, Balıkesirspor-Altınordu: 0-5, Bursa-Keçiören: 0-3.
BUNLARIN GÖZÜ DÖNMÜŞ
Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu, FB TV'de yaptığı açıklamada Beşiktaş yönetimi hakkında sert eleştirilerde bulundu. Sipahioğlu, "Sezon başından beri rakiplerimizle ilgili, hakemlerle ilgili yalan, iftira üretimi yapmadık. Rakiplerimizden biri bunu strateji olarak kullandı. İftira ve yalanlardan çekinmediler. Josef de Souza bir maç sonrası teşvik primi iddiasında bulunacak kadar. Söyleyecek oyuncu değil söyletiliyor ona. Oyunculara bunu söyletecek kadar gözleri dönmüş" dedi. Sipahioğlu, "Biz Fenerbahçe olarak tertemiz bir mücadele veriyoruz. Şampiyon olur muyuz, olmaz mıyız göreceğiz. Bizim mücadelemiz pırıl pırıldır" ifadesini de kullandı.