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    Pınar Hereda San Pablo Burgos'a 5 sayı farkla yenildi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Alkışlar Pınar 'ya... İzmir ekibi Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde İspanyol ekibi Hereda San Pablo Burgos'a 64-59 mağlup oldu ve organizasyonu ikinci sırada tamamladı. İki tarafın da sayı üretmekte güçlük çektiği maçın ilk yarısını İspanyol ekibi 29-28 üstün tamamladı. İkinci devrede de üstünlüğü elden bırakmayan Burgos parkeden 5 sayı farkla galip ayrıldı ve kupayı kazanan taraf oldu.

    Canın sağolsun Karşıyaka

    Alkışlar Pınar Karşıyaka'ya... İzmir ekibi Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde İspanyol ekibi Hereda San Pablo Burgos'a 64-59 mağlup oldu ve organizasyonu ikinci sırada tamamladı. İki tarafın da sayı üretmekte güçlük çektiği maçın ilk yarısını İspanyol ekibi 29-28 üstün tamamladı. İkinci devrede de üstünlüğü elden bırakmayan Burgos parkeden 5 sayı farkla galip ayrıldı ve kupayı kazanan taraf oldu. Karşıyaka'da M'Baye 17 sayıyla maçın en skoreri olsa da bu şampiyonluk için yeterli olmadı.

    ALTAY BANDIRMA'YI 4 GOLLE GEÇTİ
    TFF 1. Lig'in son haftasında Altay sahasında Bandırma'yı 4-3 mağlup etti. Dün 1.Lig'de alınan diğer sonuçlar ise şöyle: Ankaraspor- İstanbulspor: 0-2, Balıkesirspor-Altınordu: 0-5, Bursa-Keçiören: 0-3.

    BUNLARIN GÖZÜ DÖNMÜŞ
    Fenerbahçe     yöneticisi Metin Sipahioğlu, FB TV'de yaptığı açıklamada Beşiktaş yönetimi hakkında sert eleştirilerde bulundu. Sipahioğlu, "Sezon başından beri rakiplerimizle ilgili, hakemlerle ilgili yalan, iftira üretimi yapmadık. Rakiplerimizden biri bunu strateji olarak kullandı. İftira ve yalanlardan çekinmediler. Josef de Souza bir maç sonrası teşvik primi iddiasında bulunacak kadar. Söyleyecek oyuncu değil söyletiliyor ona. Oyunculara bunu söyletecek kadar gözleri dönmüş" dedi. Sipahioğlu, "Biz Fenerbahçe olarak tertemiz bir mücadele veriyoruz. Şampiyon olur muyuz, olmaz mıyız göreceğiz. Bizim mücadelemiz pırıl pırıldır" ifadesini de kullandı.

        SİVAS İÇİN START VERİLDİ
        Fenerbahçe, yarın oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına dün yaptığı çalışma ile başladı. Ankaragücü matında forma giyen oyuncular yenileme idmanı ile yetindi.

        GÖKHAN İÇİN KARAR VAKTİ
        Fenerbahçe kaptanı Gökhan Gönül'ün önünüzdeki sezon futbolcu olarak mı yoksa teknik ekipte mi devam edeceği 10 gün içinde kesinlik kazanacak.

        MIHA ZAJC'TAN 3.5 MİLYON EURO
        Fenerbahçe'nin         başına adeta talih kuşu kondu. Bologna ile 30. maçına çıkan Miha Zajc için zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi. Bologna, Sloven oyuncu için Fener'e 3.5 milyon Euro ödeyecek. F.Bahçe'nin FFP'de eli çok rahatlayacak.

            BELÖZOĞLU İLE COŞTU
            Enner Valencia,             Emre Belözoğlu teknik patron olmadan önce 24 maçta 5 gol, 2 asist üretti. Ekvadorlu oyuncu Belözoğlu takımın başına geçince 8 maçta 6 gol, 2 asist üretti.

            ATTİLA SZALAİ'NİN MR'I ÇEKİLDİ
            Ankaragücü maçının son 15 dakikasında yerini Gustavo'ya bırakan Attila Szalai'nin dün Acıbadem Hastanesi'nde MR'ı çekildi. MR sonucuna göre Macar stoperin Sivas maçında forma giyip giymeyeceği belli olacak.

            ARDA TURAN OPSİYONU KAPAMADI!
            Bu sezon 19 resmi maça ilk 11'de başlayan Arda Turan'ın devam eden mevcut kontratında yer alan opsiyon maddesi, Beşiktaş derbisinde yedek oturmasıyla iptal oldu. Opsiyonun devreye girmesi için Arda'nın 22 lig maçında 11'de başlaması gerekiyordu. Ancak yine de Arda ile yeni sözleşme imzalanacak.

                DENİZLİ'DE DE FORMA FALCAO'NUN
                Galatasaray'ı                n Beşiktaş ile oynadığı derbide ilk 11'de yer alan Radamel Falcao, ortaya koyduğu performans ile teknik heyetten geçer not aldı. Teknik direktör Fatih Terim'in salı günü oynanacak olan Denizlispor deplasmanında da Falcao'yu ilk 11'de oynatacağı, Mostafa Mohamed'in ise kulübede olacağı öğrenildi. Falcao, Beşiktaş maçında penaltıdan ağları sarsmıştı.

                GALATASARAY DENİZLİ'YE BİLENİYOR
                Galatasaray                , Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Derbi maçta 11'de forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması ile antrenmanı tamamladılalar. Diğerleri ise 1 saat 20 dakika süren bir çalışma gerçekleşti. G.Saray bugün yapacağı son idmanın ardından Denizli'ye hareket edecek.

                REAL'E SEVİLLA ÇELMESİ
                La Liga'da şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Real Madrid sahasında Sevilla ile 2-2 berabere kaldı. Real böylelikle Atletico ve Barça'nın puan kaybettiği haftada önemli bir fırsat tepti.

                    1.38 MİLYONLUK FORMA!
                    Gelmiş                     geçmiş en iyi basketbolcu olarak gösterilen Michael Jordan'ın, NCAA Erkekler Basketbol Ligi'nde giydiği North Carolina Tar Heels forması, açık artırmada 1,38 milyon dolara satıldı.

                    PSG'YE RENNES ŞOKU!
                    Fransa                     Ligi'nin 36. haftasında lider Lille'in takipçisi PSG deplasmanda Rennes ile 1-1 berabere kaldı. Son iki haftaya girilirken Lille'in 3 puan gerisinde kalan PSG, şansını zora soktu.

                    EFES DAÇKA'YI YIKTI
                    Basketbol                     Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen'i 84-74 mağlup etti. Avrupa'daki gururumuz ligde 30. maçında 29. galibiyetini elde etti. Efes normal sezonu lider tamamladı.

                        KARTAL'A N'KOUDOU MÜJDESİ!
                        Beşiktaş'ta                         sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyen yıldız oyuncu Kevin N'Koudou dün antrenmanda yer aldı. Düz koşu yapan tecrübeli oyuncunun yarın oynanacak Fatih Karagümrük maçında sahada olması bekleniyor. N'Koudou özellikle ligin son haftalarındaki performansıyla teknik heyetin gözüne girmeyi başarmıştı… Fransız yıldızın takıma dönüşüyle birlikte Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın eli de güçlenmiş olacak.

                        KUPA FİNALİ SEYİRCİLİ OYNANACAK
                        TFF, 18 Mayıs Salı günü Beşiktaş ile Antalyaspor arasında İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Türkiye Kupası finaline stat kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyirci alınacağını açıkladı. Buna göre 25 bin 35 seyirci kapasiteli kupa finalinde 8 bin 345 taraftar Gürsel Aksel Stadı'nın tribünlerinde yer alacak.

                        BEŞİKTAŞ İÇİN SUAT SERDAR İDDİASI
                        Beşiktaş,                         Schalke forması giyen Suat Serdar için harekete geçti. İsmi Galatasaray ile de anılan yıldız oyuncunun sezon sonunda Schalke'den ayrılması bekleniyor. 24 yaşındaki yıldız orta saha bu sezon 26 maçta oynadı.

                            KARAGÜMRÜK STARTI VERİLDİ!
                            Beşiktaş                             ara vermeden yarın oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-Beyazlılar, antrenmanı pas ve şut çalışması ile tamamladı. Futbolcular idmanda oldukça hırslıydı.

                            CORNELIUS'TA SONA DOĞRU
                            Trabzonspor'un                             yetkilendirdiği menajerler bu hafta içerisinde Andreas Cornelius transferini sonuçlandırmayı planlıyor. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Parma kulübüyle ve futbolcunun kendisiyle yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. Cornelius ile teknik direktör Abdullah Avcı da bizzat görüştü. 29 yaşında 193 cm. boyundaki oyuncuya gelecek seneki oyun planında önemli yeri olduğunu belirten Abdullah Avcı'nın da yaptığı bu görüşmenin oyuncunun fikirlerine önemli oranda etki ettiği öğrenildi.

                            ABDULLAH AVCI İMZASINI ATTI!
                            Trabzonspor                            , ilk 8 haftalık dönemde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ligde 6 puanla 17. sırada yer aldı. Abdullah Avcı göreve geldi ve 30 maçta sadece 3 kez sahadan yenilgi ile ayrıldı. 17 karşılaşmayı kazanan Fırtına, 10 kez de beraberlik elde etti.

                                LILLE'İN HEDEFİ UĞURCAN ÇAKIR
                                Fransız                                 basınına göre kalecisi Mike Maignan'ı sezon sonunda satacak olan Lille'in ilk hedefi Uğurcan Çakır. Türk yıldızlarla şampiyonluğa koşan Fransız kulübü sezon biter bitmez Trabzonspor'la temasa geçecek.
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                                Gönüllüler can dostlar için yasağı deldi
                                Haberler Spor Pınar Karşıyaka Hereda San Pablo Burgos'a 5 sayı farkla yenildi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)