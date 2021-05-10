BUNLARIN GÖZÜ DÖNMÜŞ

Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu, FB TV'de yaptığı açıklamada Beşiktaş yönetimi hakkında sert eleştirilerde bulundu. Sipahioğlu, "Sezon başından beri rakiplerimizle ilgili, hakemlerle ilgili yalan, iftira üretimi yapmadık. Rakiplerimizden biri bunu strateji olarak kullandı. İftira ve yalanlardan çekinmediler. Josef de Souza bir maç sonrası teşvik primi iddiasında bulunacak kadar. Söyleyecek oyuncu değil söyletiliyor ona. Oyunculara bunu söyletecek kadar gözleri dönmüş" dedi. Sipahioğlu, "Biz Fenerbahçe olarak tertemiz bir mücadele veriyoruz. Şampiyon olur muyuz, olmaz mıyız göreceğiz. Bizim mücadelemiz pırıl pırıldır" ifadesini de kullandı.