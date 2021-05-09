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    • Spor
    • 09.05.2021 22:58
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    • 09.05.2021 22:58
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    aşkına! . Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

    Son dakika spor haberleri... . Lig'de bugün oynanan 34. hafta maçlarının ardından normal sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayan takımlar, play-off müsabakaları oynamaya hak kazandı.

    TFF 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

    . Lig'de 34. ve son hafta maçında deplasmanda 'u 4-1 mağlup eden ve 'u 2-1 mağlup eden 'e yükseldi.

    34. hafta maçlarının ardından normal sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayan takımlar, play-off müsabakaları oynamaya hak kazandı.

    Play-off'ta lig üçüncüsü ile lig altıncısı , lig dördüncüsü ile de lig beşincisi eşleşti.

    Çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finallerde ilk maçlar 5. ve 6. olan takımların sahasında yapılacak.

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