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    • 10.05.2021 06:50
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    'e yükselen 26 yıl sonra taraftarı sokaklara döktü! Şehir turu attılar

    TFF 1.Lig'in son haftasında deplasmanda Menemenspor’u 4-1 yenerek 2020-2021 sezonu şampiyonu olan , Adana’ya geldi. Üstü açık otobüsle kentte tur atan mavi-lacivertli ekibe 26 yıllık özlemi çeken taraftarlar eşlik etti.

    DHA
    26 yıllık özlem sona erdi! Şehir turu attılar

    TFF 1'inci Lig'in son haftasında Menemenspor'u yenerek şampiyonluğunu ilan eden ve 26 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, Adana'ya dönüşte üstü açık otobüs ile gece saatlerinde şehir turu attı.

    Kısıtlamaya rağmen sokağa dökülen Adana Demirspor taraftarları ise meşale yakıp, futbolcuları selamladı.

    TFF 1'inci Lig'i 70 puanla şampiyon olarak kapatan ve 26 yıllık özlemin ardından Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, saat 02.15 sıralarında havayolu ile İzmir'den Adana'ya geldi.

    Havaalanında şampiyon için hazırlanan üstü açık otobüse binen kafile, polis eskortuyla kentte tur attı. Kısıtlamaya rağmen sokağa dökülen Adana Demirspor taraftarları, yol kenarında meşale yakıp, futbolcuları selamladı.

        Kafileyi taşıyan otobüs, Atatürk Caddesi, Bülent Angın Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı ve Şehitler Bulvarı'ndan geçip, daha sonra tesislerde turu bitirdi.

        Konfeti ve meşalelerle karşılanan kafile için tesislerde havai fişek gösterisi yapıldı. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular, marşlarla bir süre eğlenerek şampiyonluğun tadını çıkardı.

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        Haberler Spor Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor 26 yıl sonra taraftarı sokaklara döktü! Şehir turu attılar