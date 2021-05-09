Konfeti ve meşalelerle karşılanan kafile için tesislerde havai fişek gösterisi yapıldı. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular, marşlarla bir süre eğlenerek şampiyonluğun tadını çıkardı.

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