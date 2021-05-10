Galatasaray kulübü, kiralık oyuncular arasında takımda tutulması için ilk sırayı Gedson Fernandes'e verme kararı aldı. Böylece Portekizli orta saha oyuncusu Mohamed Mostafa, Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'na gere öncelik kazandı.

Galatasaray'ın Gedson Fernandes için Benfica kulübünün kapısını satın alma opsiyonlu kiralama formülü ile çalacağı belirtiliyor. Opsiyon fiyatının ne kadar olacağı ise önem taşıyor. Portekizli oyuncunun piyasa değerinin şu anda 12.5 milyon Euro civarında olduğu ifade ediliyor.

