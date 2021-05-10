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    Fenerbahçe, için geri sayıma geçti

    'de şampiyonluk şansını son iki haftaya taşımayı başaran Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da son hızla devam ettiriyor. Fenerbahçe yönetiminin Başakşehir'in Boşnak yıldızı ile anlaşma sağladığı bildirildi. 31 yaşındaki yıldızı eski hocası Abdullah Avcı da Trabzonspor kadrosuna katmak istese de Boşnak yıldızın İstanbul'da kalmak istediği ifade edildi

    Visca Fener'e doğru

    Süper Lig'de şampiyonluk şansını son iki haftaya taşımayı başaran Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da son hızla devam ettiriyor. Fenerbahçe yönetiminin Başakşehir'in Boşnak yıldızı ile anlaşma sağladığı bildirildi. 31 yaşındaki yıldızı eski hocası Abdullah Avcı da Trabzonspor kadrosuna katmak istese de Boşnak yıldızın İstanbul'da kalmak istediği ifade edildi. Visca ile eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'nun da konuştuğu belirtiliyor. Bu arada Sarı-Lacivertli kurmayların Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile de transfer konusunda görüşmelerini sürdürdüğü gelen haberler arasında.

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