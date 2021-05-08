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    • Spor
    • 08.05.2021 19:19
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    • 08.05.2021 20:22
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    Trabzonspor - Antalyaspor | CANLI ANLATIM İZLE

    'in 40. haftasında Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Trabzonspor - Antalyaspor | CANLI

    'in 40. haftasında Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

    Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacan mücadeleyi Hakem yönetiyor.

    Trabzonspor - Antalyaspor maçı beINSports'tan canlı yayınlanıyor.

    Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    TRABZONSPOR - ANTALYASPOR | CANLI

    İLK 11'LER
    Trabzonspor:     Uğurcan, Serkan, Edgar, Hüseyin, Marlon, Baker, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

    Antalyaspor: Boffin, Naldo, Nuri, Podolski, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan, Veysel.

    TAKIMLARIM EKSİKLERİ
    Trabzonspor'da cezalı ile sakatlığı bulunan maç kadrosunda yer almıyor.

    Antalyaspor'da Jean Armel Drole ve Doğukan Sinik, Trabzonspor maçında forma giyemiyor.

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