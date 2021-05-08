Trabzonspor - Antalyaspor | CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'in 40. haftasında Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacan mücadeleyi Hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.
Trabzonspor - Antalyaspor maçı beINSports'tan canlı yayınlanıyor.
Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
TRABZONSPOR - ANTALYASPOR | CANLI
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hüseyin, Marlon, Baker, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Nuri, Podolski, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan, Veysel.
TAKIMLARIM EKSİKLERİ
Trabzonspor'da cezalı Berat Özdemir ile sakatlığı bulunan Vitor Hugo maç kadrosunda yer almıyor.
Antalyaspor'da Jean Armel Drole ve Doğukan Sinik, Trabzonspor maçında forma giyemiyor.