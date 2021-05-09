Türkiye Futbol Federasyonu, Antalyaspor - Beşiktaş arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finaline seyirci alınacağını bildirdi.

TFF'den apılan açıklamada, 18 Mayıs Salı günü İzmir'de oynanacak final maçına stat tribün kapasitesinin üçte 1'i oranında seyirci alınacağı belirtildi.

Açıklamada, "Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır. Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacaktır." ifadeleri kullanıldı.