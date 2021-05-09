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    • Spor
    • 09.05.2021 21:30
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    • 09.05.2021 21:57
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    TFF duyurdu: - finali seyircili oynanacak

    Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu, Fraport-TAV ile arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1’i oranında seyirci alınacağını açıkladı.

    takvim.com.tr
    TFF'den flaş seyirci kararı!

    Türkiye Futbol Federasyonu, - arasında oynanacak olan finaline seyirci alınacağını bildirdi.

    TFF'den apılan açıklamada, 18 Mayıs Salı günü İzmir'de oynanacak final maçına stat tribün kapasitesinin üçte 1'i oranında seyirci alınacağı belirtildi.

    Açıklamada, "Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır. Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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