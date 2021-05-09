TFF 1. Lig'de 34. ve son hafta maçında deplasmanda Menemenspor'u 4-1 mağlup eden Adana Demirspor, şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi. Tuzlaspor'u 2-1 mağlup eden GZT Giresunspor da 44 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi.

ADANADEMİRSPOR 5. KEZ SÜPER LİG'DE

TFF 1. Lig'de son haftada konuk olduğu Menemenspor'u 4-1 mağlup eden Adana Demirspor, averajla şampiyon tamamladığı ligde Süper Lig'e çıkmayı başardı.