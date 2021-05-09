Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe, başkent deplasmanında A.Gücü'nü 2-1 yendi ve zirve ile puan farkını 2'ye indirdi. 3. dakikada Ankaragücü öne geçti. Sosa'nın geri pasında araya girerek topu kapan Alper Potuk, ceza sahasına girdikten sonra, topu Harun'un solundan ağlara gönderdi: 1-0.
OZAN TUFAN'DAN ŞIK VURUŞ
Daha çok topa sahip olan F.Bahçe 42'de eşitliği sağladı. Sosa'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia'nın ortasında Ozan Tufan, şık bir vuruşla eşitliği sağlayan golü attı: 1-1.