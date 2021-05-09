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    , Ankaragücü'nü uzatmada devirdi: 'la farkı 2'ye indirdi

    'in 40. haftasında  deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Ev sahibinin golü 'tan gelirken, konuk takımın gollerini ve Enner kaydetti.

    90+ altın

    Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe, başkent deplasmanında A.Gücü'nü 2-1 yendi ve zirve ile puan farkını 2'ye indirdi. 3. dakikada Ankaragücü öne geçti. Sosa'nın geri pasında araya girerek topu kapan Alper Potuk, ceza sahasına girdikten sonra, topu Harun'un solundan ağlara gönderdi: 1-0.

    OZAN TUFAN'DAN ŞIK VURUŞ


    Daha çok topa sahip olan F.Bahçe 42'de eşitliği sağladı. Sosa'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia'nın ortasında Ozan Tufan, şık bir vuruşla eşitliği sağlayan golü attı: 1-1.

        2. YARI TEK KALE OYNANDI


        Maçın 2. yarısında Fenerbahçe'nin mutlak üstünlüğü vardı. 55'te Pelkas, 65'te Valencia mutlak fırsatları harcadı. Fakat Fenerbahçe son bölümde tüm riskleri aldı.

        FENER UZATMADA BAYRAM YAPTI


            90+6. dakikada F.Bahçe öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazından İrfan Can Kahveci'nin ortasında altıpas üzerinde Enner Valencia topu kafayı ağlara gönderdi: 1-2. Maç bu sonuçla bitti.

            2. YARIDA TOP GÖSTERMEDİ


            Maça tutuk başlayan Fenerbahçe dakikalar ilerledikçe maça ağırlığını koydu. 2. yarıda adeta tek kale oynadı. Tüm riskleri alan Fenerbahçe uzatmada aradığı 3 puanı buldu.

                FENER'İN YOLU AÇIK OLACAK


                Maçtan sonra tatlı bir yorgunlak yaşadığı gözlenen Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Belözoğlu şu ifadeleri kullandı: Biz büyük cümleler kullanmadık, sadece sonuna kadar mücadele edeceğimizi söyledik. Bu mübarek gecenin yüzü suyu hürmetine de Allah bizim sözümüzü yerde koymadı Allah'ın izniyle Fenerbahçe'nin yolu açık olacak. Ben kadere inanıyorum, ne varsa onu göreceğiz. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Rakiplerimizin ne yaptığından çok, bizim ne yaptığımız önemli"

                35'TE KRTİK HAMLE


                    Fenerbahçe 1-0 mağlupken Emre Belözoğlu 35'te Mert Hakan'ı çıkartıp Gökhan Gönül'ü soktu. Ozan gerçek yeri olan orta sahaya geçti. Oyun değişti

                    CANER ERKİN'İN GÖZYAŞLARI
                    Fenerbahçe fırsatları harcadıktan sonra 90+6'da aradığı golü bulunca futbolcular adeta kendinden geçti. Maç sonundaki sevinç de tıpkı gol sevinci gibiydi. Emre Belözoğlu ile birlikte futbolcvular sarmaş dolaş oldu. Maçın iyilerinden Caner Erkin ise gözyaşlarına hakim olamayan tek futbolcuydu.

                    KURTARICI VALENCİA
                    Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından forvette forma giymeye başlayan Enner Valencia, Ankaragücü maçında da Fenerbahçe'yi sırtlayan isim oldu. Ekvadorlu futbolcu dün akşam duraklama anlarında ağları sarsarak Emre Belözoğlu dönemindeki 6. golünü kaydetti. Valencia'nın toplamda ise 11 golü bulunuyor.
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