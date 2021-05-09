

Maçtan sonra tatlı bir yorgunlak yaşadığı gözlenen Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Belözoğlu şu ifadeleri kullandı: Biz büyük cümleler kullanmadık, sadece sonuna kadar mücadele edeceğimizi söyledik. Bu mübarek gecenin yüzü suyu hürmetine de Allah bizim sözümüzü yerde koymadı Allah'ın izniyle Fenerbahçe'nin yolu açık olacak. Ben kadere inanıyorum, ne varsa onu göreceğiz. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Rakiplerimizin ne yaptığından çok, bizim ne yaptığımız önemli"