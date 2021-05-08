Fenerbahçe: Harun, Ozan, Tisserand, Szalai, Caner, Mert Hakan, Sosa, Mesut, İrfan Can, Pelkas, Valencia

TAKIMLARIN EKSİKLERİ

Ankaragücü'nde Borven sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor.



Fenerbahçe'de ise sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Nazım Sangare, Diego Perotti, Sinan Gümüş ve Mbwana Samatta maç kadrosuna alınmadı.

ŞAMPİYONLUK DÜĞÜMÜ

Lig ikincisi Fenerbahçe ligde kalma mücadelesi veren Ankaralı renktaşı MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor. İstanbul'un sarı-lacivertli takımı başkentte mağlup olursa, Galatasaray-Beşiktaş derbisinden alınacak 1 puan Beşiktaş'ı ikili averajla şampiyonluğa ulaştıracak.

Fenerbahçe deplasmanda berabere kalırsa siyah-beyazlıların şampiyonluğunu ilan etmesi için bu kez Galatasaray derbisinden 3 puan alması gerekecek.

Sarı-lacivertliler, Ankara'dan galibiyetle dönerse Galatasaray-Beşiktaş derbisinin sonucu ne olursa olsun şampiyonluk yarışı son 2 haftaya taşınacak.