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    • Spor
    • 08.05.2021 19:16
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    • 08.05.2021 20:20
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    - | CANLI ANLATIM İZLE

    'in 40. haftasında , deplasmanda ile karşılaşıyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    MKE Ankaragücü - Fenerbahçe | CANLI

    Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.

    Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetiyor.

    Ankaragücü - Fenerbahçe maçını beINSPorts'tan canlı yayınlanıyor.

    MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE | CANLI
    Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri Çekici, Paintsil, Alper Potuk, Saba Lobjanidze, Badji

        Fenerbahçe: Harun, Ozan, Tisserand, Szalai, Caner, Mert Hakan, Sosa, Mesut, İrfan Can, Pelkas, Valencia

        TAKIMLARIN EKSİKLERİ
        Ankaragücü'nde Borven sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor.

        Fenerbahçe'de ise sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Nazım Sangare, Diego Perotti, Sinan Gümüş ve Mbwana Samatta maç kadrosuna alınmadı.

        ŞAMPİYONLUK DÜĞÜMÜ
        Lig ikincisi Fenerbahçe ligde kalma mücadelesi veren Ankaralı renktaşı MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor. İstanbul'un sarı-lacivertli takımı başkentte mağlup olursa, Galatasaray-Beşiktaş derbisinden alınacak 1 puan Beşiktaş'ı ikili averajla şampiyonluğa ulaştıracak.

        Fenerbahçe deplasmanda berabere kalırsa siyah-beyazlıların şampiyonluğunu ilan etmesi için bu kez Galatasaray derbisinden 3 puan alması gerekecek.

        Sarı-lacivertliler, Ankara'dan galibiyetle dönerse Galatasaray-Beşiktaş derbisinin sonucu ne olursa olsun şampiyonluk yarışı son 2 haftaya taşınacak.
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