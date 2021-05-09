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    , lider ’ı avladı: Ligin zirvesi nefes nefese bir hal aldı

    'in 40. haftasında evinde 'ı 3-1 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren goller , ve 'dan geldi. Beşiktaş'ın golünü Ghezzal kaydetti. Bu skorla , 78 puana yükselmeyi başardı. Beşiktaş ise 81 puanda kaldı.

    Derbide zafer Cimbom'un... Sarı-Kırmızılılar lider Beşiktaş'ı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı ve zirveyle farkı 3 puana indirdi. Fenerbahçe'nin de Ankaragücü'nü yenmesiyle şampiyonluk yarışı çok heyecanlı bir hal aldı. 11. dakikada savunma arkasına sarkan Babel skoru 1-0 yaptı.

    ÜST ÜSTE İKİ PENALTI KARARI


    38. dakikada VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen Cüneyt Çakır penaltı kararı verdi. 40. dakikada Ghezzal skoru 1-1 yaptı. 4 dakika sonra bu kez Galatasaray penaltı kazandı. Falcao golü attı: 2-1.

        SARACCHİ, ERSİN'İ GEÇEMEDİ
        45+5. dakikada Falcao'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruş yan ağlarda kaldı. 56. dakikada Sarachhi karşı karşıya pozisyonda kaleci Ersin'i geçemedi.

        KAPTAN GİRDİ VE GOLÜNÜ ATTI
        67. dakikada Ghezzal'ın müsait pozisyonda vuruşu Muslera'nın üzerine gitti. 77'de Arda Turan sahneye çıktı ve Galatasaray skoru 3-1 yaptı. Derbide kalan dakikalarda skor değişmedi.

        GALATASARAY ASLA VAZGEÇMEZ
        Beşiktaş         galibiyeti sonrası konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Mücadeleye devam" mesajı verdi. Şampiyonluk için umutlarını kaybetmediklerini söyleyen tecrübeli hoca, "Galatasaray asla vazgeçmez bunu gösterdik. Kazanıp rakiplerin takılmasını bekleyeceğiz" dedi.
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