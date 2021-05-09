Derbide zafer Cimbom'un... Sarı-Kırmızılılar lider Beşiktaş'ı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı ve zirveyle farkı 3 puana indirdi. Fenerbahçe'nin de Ankaragücü'nü yenmesiyle şampiyonluk yarışı çok heyecanlı bir hal aldı. 11. dakikada savunma arkasına sarkan Babel skoru 1-0 yaptı.