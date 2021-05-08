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    • 08.05.2021 18:56
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    • 08.05.2021 18:57
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    Almanya Bundesliga'da 2020-2021 sezonu şampiyonu oldu!

    Son dakika haberi...Almanya Bundesliga’da 32’nci haftasında Leipzig'in 'a 3-2 mağlup olmasının ardından şampiyon oldu. Münih üst üste 9. şampiyonluğunu ilan etti.

    Bundesliga'nın şampiyonu belli oldu!

    Almanya Bundesliga'da , 2020-21 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

    Almanya Bundesliga'da 32'nci hafta bugün oynanan maçlarla başladı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta sahasında 'i ağırladı

    Ev sahibi ekip 7'nci dakikada Reus ve 51'inci dakikada Sancho'nun attığı gollerle 2-0 öne geçti. Leipzig 63'üncü dakikada Klostermann ve 77'nci dakikada Olmo'dan bulduğu gollerle eşitliği yakaladı.

    87'nci dakikada tekrar sahneye çıkan Jadon Sancho skoru 3-2'ye getirdi. Bu sonucun ardından 64 puanda kalan Leipzig, şampiyonluk şansını yitirdi.

    ÜST ÜSTE 9'UNCU KEZ
    Bir maçı eksik olan Bayern Münih, 71 puanla ilk sırada yer alıyor.

    Bayern Münih, bitime iki hafta şampiyon olarak üst üste 9'uncu kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

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