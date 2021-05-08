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    • Spor
    • 08.05.2021 20:18
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    • 08.05.2021 20:18
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    40. hafta maçları canlı anlatım izle! Erzurum-Kasımpaşa, Sivasspor-Başakşehir, Kayserispor-

    'in 40. haftasında 10 maç aynı gün aynı saatte oynanıyor. Zirve yarışını ve düşme hattını yakından ilgilendiren maçların canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    SÜPER LİG MAÇLARI CANLI ANLATIM!

    'in 40. haftasında 10 maç aynı gün aynı saatte oynanıyor.

    Zirve yarışını ve düşme hattını yakından ilgilendiren maçların canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    MAÇLARIN CANLI ANLATIMI

    20.30 -Kasımpaşa (Erzurum Kazım Karabekir)

    20.30 - (Eryaman)

    20.30 - (Yeni 4 Eylül)

    20.30 Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    20.30 - (Çaykur Didi)

    20.30 -Yukatel Denizlispor (Antakya Atatürk)

    20.30 - ()

    20.30 -Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

    20.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)

    20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

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    Haberler Spor Süper Lig 40. hafta maçları canlı anlatım izle! Erzurum-Kasımpaşa, Sivasspor-Başakşehir, Kayserispor-Gaziantep FK