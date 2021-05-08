Süper Lig'in 40. haftasında 10 maç aynı gün aynı saatte oynanıyor.
Zirve yarışını ve düşme hattını yakından ilgilendiren maçların canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
MAÇLARIN CANLI ANLATIMI
20.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa (Erzurum Kazım Karabekir)
20.30 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)
20.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)
20.30 Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)
20.30 Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor (Antakya Atatürk)
20.30 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)
20.30 Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)
20.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)
20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)