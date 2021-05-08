DENİZLİ'DEN SONRA İKİ TAKIM DAHA LİGE VEDA EDEBİLİR!

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor, geçen hafta lige veda ederken düşecek 3 takımdan 2'si daha bugün kesinleşebilir. Bugün oynanacak maçların ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gençlerbirliği'nin Süper Lig'e veda etme ihtimali bulunuyor. Buna göre Kasımpaşa'yı konuk edecek Erzurum temsilcisi yenilir, Hes Kablo Kayserispor ya da MKE Ankaragücü 3 puan alırsa Dadaşlar'ın düşmesi kesinleşecek. G.Birliği, Karagümrük'e yenilir, Malatyaspor en az 1, Kasımpaşa ve Kayserispor da 3'er puan alırsa TFF 1. Lig'e düşecek.