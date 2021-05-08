NBA'de Los Angeles kenti takımlarının derbi mücadelesinde Clippers, Lakers'ı 118-94 mağlup etti. Clippers'ta Paul George 24 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistle maçın en etkili ismi oldu.
ÇALIMBAY REKOR PEŞİNDE
16 maçtır yenilmeyen Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, kariyer rekoru için Başakşehir'e karşı sahaya çıkacak. Çalımbay 2005'te Beşiktaş ile 16 maç üst üste yenilmemişti.
KARAGÜMRÜK UZATTI!
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, kaleci Aykut Özer'in sözleşmesini yeniledi. 2 sezondur takımda olan kaleci Aykut Özer, bu sezon tüm kulvarlarda 10 maçta forma giydi.