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    NBA’de kazanan (Spor haberleri)

    NBA'de Los Angeles kenti takımlarının derbi mücadelesinde , 'ı 118-94 mağlup etti. Clippers'ta 24 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistle maçın en etkili ismi oldu.

    Kazanan Clippers

    NBA'de Los Angeles kenti takımlarının derbi mücadelesinde Clippers, Lakers'ı 118-94 mağlup etti. Clippers'ta Paul George 24 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistle maçın en etkili ismi oldu.

    ÇALIMBAY REKOR PEŞİNDE
    16 maçtır yenilmeyen Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, kariyer rekoru için Başakşehir'e karşı sahaya çıkacak. Çalımbay 2005'te Beşiktaş ile 16 maç üst üste yenilmemişti.

    KARAGÜMRÜK UZATTI!
    Süper     Lig ekibi Fatih Karagümrük, kaleci Aykut Özer'in sözleşmesini yeniledi. 2 sezondur takımda olan kaleci Aykut Özer, bu sezon tüm kulvarlarda 10 maçta forma giydi.

        BOLU BEYİ KÜKREDİ
        TFF 1. Lig'in 34. ve son hafta mücadelesinde Beypiliç Boluspor, evinde konuk ettiği Eskişehirspor'u üstün bir oyunun ardından 3-0 yendi. Bu sonuçla ev sahibi Beypiliç Boluspor sezonu 42 puanla tamamladı. Konuk ekip Eskişehirspor'un ise haftalar öncesinden küme düşmesi kesinleşmişti.

        DENİZLİ'DEN SONRA İKİ TAKIM DAHA LİGE VEDA EDEBİLİR!
        Süper         Lig'de Yukatel Denizlispor, geçen hafta lige veda ederken düşecek 3 takımdan 2'si daha bugün kesinleşebilir. Bugün oynanacak maçların ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gençlerbirliği'nin Süper Lig'e veda etme ihtimali bulunuyor. Buna göre Kasımpaşa'yı konuk edecek Erzurum temsilcisi yenilir, Hes Kablo Kayserispor ya da MKE Ankaragücü 3 puan alırsa Dadaşlar'ın düşmesi kesinleşecek. G.Birliği, Karagümrük'e yenilir, Malatyaspor en az 1, Kasımpaşa ve Kayserispor da 3'er puan alırsa TFF 1. Lig'e düşecek.

        ÖNCE İDMAN SONRA YOLCULUK
        F.Bahçe,         Ankaragücü maçının hazırlıklarını dün Samandıra'da yaptığı antrenmanla tamamladı. Belözoğlu yönetimindeki idman 1.5 saat sürdü. Sarı-Lacivertliler antrenmanın ardından özel uçakla Ankara'ya gitti.

            EURO 2020 KUPASI BAKÜ'DE SERGİLENDİ
            Futbolda             Avrupa şampiyonuna verilen Henri Delaunay Kupası, 2020 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2020) ev sahipliği yapacak kentlerden biri olan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sergilendi. Kupa ayrıca, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e de götürüldü. Daha önce Roma, Bükreş ve Budapeşte'de sergilenen kupa, Bakü'den sonra Kopenhag'a götürülecek.

            F.BAHÇE-G.SARAY SERİNİN 2. MAÇINDA
            Herbalife             Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ikinci müsabakasında Fenerbahçe Öznur Kablo, bugün Galatasaray'ı konuk edecek. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Sarı-Lacivertli takım, ev sahibi avantajıyla başladığı serinin ilk maçını 73-66 kazanmıştı.

            EVERGRANDE'YE 100 BİN KİŞİLİK DEV STAT
            Çin ekibi Guangzhou Evergrande, 100.000 koltuk kapasiteli Lotus Çiçeği tasarımlı yeni stadının yapımına başlıyor. Stadın 2022 yılında biteceği ve tüm kompleksin yapımı için 1.5 milyar Euro harcanacağı tahmin ediliyor. Çin ekibinin stadı dünyanın en yüksek kapasiteli 4. Stadyumu olacak. Dev stadyumla 168 adet loca bulunacak.

                TRABZON'UN KONUĞU ANTALYA
                Süper Lig'in 40. haftasında Trabzonspor, saat 20.30'da Antalyaspor'u konuk ediyor. Maçı Abdülkadir Bitigen'in yönetecek. Bordo-Mavili ekipte Berat cezalı. Hugo ise kart cezalısı.

                UĞURCAN: HER ZAMAN KULÜBÜN YANINDAYIZ
                Geçtiğimiz sezon kendisine gelen tekliflere rağmen, "Kulübümün istediği rakamlar olmadan kabul etmem" diyerek takımda kalan kaptan Uğurcan Çakır, yine aynı tavrı sergiliyor. Ahmet dedeyi (Ahmet Kırcı) ziyaret eden Uğurcan Çakır, "Her zaman kulübümüzün yanındayız" diyerek burada da tavrının değişmediğini gösterdi.

                MARLON İÇİN KARAR VAKTİ
                Trabzonspor'da istikrarlı bir grafik çizen Marlon için teknik ekip önümüzdeki hafta içerisinde karar verecek. Marlon'un 2 milyon Euroluk satın alma opsiyonunu var.

                    TEKRAR YOK!
                    TFF, Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor maçında "kural hatası" yapıldığı yönündeki itiraz başvurusunu reddetti. F.Bahçe tahkime gidecek. Basın sözcüsü Alper Pirşen, "Hakem ve gözlemcilerin raporları sıkıntı çıkaracaksa hemen ek rapor düzenletiyorlar. Bu şekilde ayıp örtülmez" dedi.
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                    SSK emeklisine 2.605 TL
                    Haberler Spor NBA’de kazanan Clippers (Spor haberleri)