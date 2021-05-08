Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer alırken mücadele için heyecanlı geri sayım başladı. Liderlik mücadelesinde önemli rol oynayacak karşılaşma öncesi Galatasaray ve Beşiktaş maçını kimin kazanacağı akıllarda yerini koruyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman? 2021 GS BJK canlı yayın hangi kanalda? İşte merak edilenler...
GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
Şampiyonluk için kritik olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak. Dev derbi 8 Mayıs Cumartesi yani bugün saat 20.30'da başlayacak.
İşte maçın yayınlanacağı kanal ve tüm bilgiler;
GS BJK CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.
GALATASARAY CEPHESİ
Ligde geride kalan 39 haftada 37 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 75 puanla haftaya 3. sırada girdi.
Siyah-beyazlılar ise 37 maçın 25'ini kazandı, 6'şar beraberlik ve yenilgi gördü. Haftaya 81 puanla lider giren Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 5, üçüncü Galatasaray'ın ise 6 puan önünde yer aldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan derbiyi 2-0'lık skorla Beşiktaş kazanmıştı.
GALATASARAY'DA TEK EKSİK
Sarı-kırmızılı ekipte bir oyuncu Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. Galatasaray'da sakatlığı geçen Henry Onyekuru'nun yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izolasyon süreci tamamlanan Christian Luyindama, Valentine Ozornwafor ile Fatih Öztürk, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda derbide sahaya çıkabilecek.
Terim, koronavirüs tedavi ve izolasyon süreci devam eden Oghenekaro Etebo'dan ise derbide yararlanamayacak. Galatasaray'da müsabaka öncesinde Arda Turan sarı kart ceza sınırında bulunuyor.