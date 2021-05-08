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    • Spor
    • 08.05.2021 17:02
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    • 08.05.2021 17:02
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    , ne zaman? 2021 GS BJK canlı yayın hangi kanalda?

    Şampiyonluk mücadelesinde önemli bir yere sahip olan karşılaşmasıyla ilgili detaylar merak ediliyor. Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Beşiktaş 81 puanla 1. sırada ve 75 puanla Galatasaray 3. sırada yerini koruyor. Mücadeleye dair detaylar ise futbolseverler tarafından arama motorları üzerinden araştırılıyor. Peki, , ne zaman? 2021 GS BJK canlı yayın hangi kanalda? İşte maça dair bilgiler...

    Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?

    Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer alırken mücadele için heyecanlı geri sayım başladı. Liderlik mücadelesinde önemli rol oynayacak karşılaşma öncesi Galatasaray ve Beşiktaş maçını kimin kazanacağı akıllarda yerini koruyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman? 2021 GS BJK canlı yayın hangi kanalda? İşte merak edilenler...

    GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

    Şampiyonluk için kritik olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak. Dev derbi 8 Mayıs Cumartesi yani bugün saat 20.30'da başlayacak.

    İşte maçın yayınlanacağı kanal ve tüm bilgiler;

    GS BJK CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

    Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

    GALATASARAY CEPHESİ

    Ligde geride kalan 39 haftada 37 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 75 puanla haftaya 3. sırada girdi.

    Siyah-beyazlılar ise 37 maçın 25'ini kazandı, 6'şar beraberlik ve yenilgi gördü. Haftaya 81 puanla lider giren Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 5, üçüncü Galatasaray'ın ise 6 puan önünde yer aldı.

    İki takım arasında ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan derbiyi 2-0'lık skorla Beşiktaş kazanmıştı.

    GALATASARAY'DA TEK EKSİK

    Sarı-kırmızılı ekipte bir oyuncu Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. Galatasaray'da sakatlığı geçen Henry Onyekuru'nun yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izolasyon süreci tamamlanan Christian Luyindama, Valentine Ozornwafor ile Fatih Öztürk, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda derbide sahaya çıkabilecek.

    Terim, koronavirüs tedavi ve izolasyon süreci devam eden Oghenekaro Etebo'dan ise derbide yararlanamayacak. Galatasaray'da müsabaka öncesinde Arda Turan sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        SON 6 MAÇINI KAYBETMEDİ

        Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 müsabakada yenilmedi. Ligde son yenilgisini 32. haftadaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

        Son 3 maçını gol yemeden kazanan Galatasaray, diğer 3 müsabakada birer gol yedi. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 9 kez fileleri sarstı.

        SON MAÇLARIN GOLCÜSÜ EMRE AKBABA

        Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Emre Akbaba, sarı-kırmızılı ekibin son haftalardaki skor yükünü çekti. Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki son 4 maçında 5 kez fileleri havalandırdı. Emre Akbaba, Galatasaray'ın bulduğu 5 golün 3'ünü atarak takımına ciddi bir skor katkısı sağladı.

        Emre, 36. haftadaki 1-1'lik Trabzonspor maçında beraberliği, 38. haftada 1-0 kazanılan İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde galibiyeti getiren golü kaydetti. Tecrübeli futbolcu, geçen hafta da 2-0 kazanılan Gençlerbirliği mücadelesinde 2. golü attı. Galatasaray'da diğer 2 golü ise Mustafa Muhammed ile Halil Dervişoğlu kaydetti.

        LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

        Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı olarak dikkati çekti.

        Ligde 37 müsabakaya çıkan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 33 gol gördü. Galatasaray, bu istatistiğiyle ligde kalesinde en az gol yiyen takım olarak ön plana çıktı. Galatasaray'ı 34 golle Trabzonspor, 37 golle Fenerbahçe ve 38 golle Beşiktaş takip etti.

        BEŞİKTAŞ CEPHESİ

        Ligde oynadığı son maçta sezonun en farklı galibiyetine imza atarak Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip 25 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 81 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.

        Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren Galatasaray ise 23 galibiyet, 8 yenilgi, 6 beraberlik ve 75 puanla puan cetvelinin 3'üncü basamağında yer alıyor.

            BEŞİKTAŞ DERBİDE ŞAMPİYON OLABİLİR

            Son 3 haftaya girilirken heyecanın yoğun şekilde yaşandığı Süper Lig'de sezonun düğümü bu hafta çözülebilir. Siyah-beyazlılar derbide Galatasaray'ı yener, ikinci sıradaki Fenerbahçe de MKE Ankaragücü deplasmanında puan kaybederse Beşiktaş, Türk Telekom Arena'dan şampiyon ayrılacak.

            Fenerbahçe'nin başkentte yenilmesi halinde Beşiktaş'ın derbiden alacağı 1 puan da siyah-beyazlı ekibi sezonun şampiyonu yapacak.
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