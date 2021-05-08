Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer alırken mücadele için heyecanlı geri sayım başladı. Liderlik mücadelesinde önemli rol oynayacak karşılaşma öncesi Galatasaray ve Beşiktaş maçını kimin kazanacağı akıllarda yerini koruyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman? 2021 GS BJK canlı yayın hangi kanalda? İşte merak edilenler...

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Şampiyonluk için kritik olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak. Dev derbi 8 Mayıs Cumartesi yani bugün saat 20.30'da başlayacak.

İşte maçın yayınlanacağı kanal ve tüm bilgiler;