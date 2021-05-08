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    Başkanı , derbisine ilişkin konuştu: Terim tabii ki alkışlayacak

    Başkanı 'den derbi öncesinde flaş açıklamalar… 'in "Kaybedersek Beşiktaş'ı alkışlarız" ifadeleriyle ilgili, "Tabii ki alkışlayacak. yapılması gerekeni söylemiş, eklenecek bir şey yok" diyen Çebi, maçıyla alakalı da, " hocama ve futbolcularıma güveniyorum" ifadelerine yer verdi

    Terim tabii ki alkışlayacak

    Beşiktaş Başkanı 'den derbi öncesinde flaş açıklamalar… 'in "Kaybedersek 'ı alkışlarız" ifadeleriyle ilgili, "Tabii ki alkışlayacak. yapılması gerekeni söylemiş, eklenecek bir şey yok" diyen Çebi, maçıyla alakalı da, " hocama ve futbolcularıma güveniyorum" ifadelerine yer verdi. Başkan Çebi, "Galatasaray güçlü bir takım. Şampiyon olmadan oldum demek doğru değil. Rakiplerimize saygımız var. Şu anda sadece lideriz ve henüz şampiyon olmadık. Umarım bu maçlardan sonra matematiksel olarak ihtiyaç olduğumuz puanları alarak şampiyonluğumuzu ilan ederiz" dedi.

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    Haberler Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray derbisine ilişkin konuştu: Terim tabii ki alkışlayacak