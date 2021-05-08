Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den derbi öncesinde flaş açıklamalar… Fatih Terim'in "Kaybedersek Beşiktaş'ı alkışlarız" ifadeleriyle ilgili, "Tabii ki alkışlayacak. Fatih hoca yapılması gerekeni söylemiş, eklenecek bir şey yok" diyen Çebi, Galatasaray maçıyla alakalı da, "Sergen hocama ve futbolcularıma güveniyorum" ifadelerine yer verdi. Başkan Çebi, "Galatasaray güçlü bir takım. Şampiyon olmadan oldum demek doğru değil. Rakiplerimize saygımız var. Şu anda sadece lideriz ve henüz şampiyon olmadık. Umarım bu maçlardan sonra matematiksel olarak ihtiyaç olduğumuz puanları alarak şampiyonluğumuzu ilan ederiz" dedi.