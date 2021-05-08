Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray ile deplasmanda oynayacakları derbi öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Siyah- Beyazlılar'ın teknik patronu Sergen Yalçın, "Sezon başından bu yana çok zor şartlar altında çalıştık, birlikte çok şey yaşadık. Acıya da sevince de ortak olduk. Şimdi bu emeklerimizin karşılığını almak için son bir gayret istiyorum. Size inanıyorum" ifadelerini kullandı.