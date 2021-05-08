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    oyuncularını derbi öncesi böyle motive etti: Çifte bayram yaşatalım

    Teknik Direktörü , ile deplasmanda oynayacakları derbi öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Siyah- Beyazlılar’ın teknik patronu Sergen Yalçın, “Sezon başından bu yana çok zor şartlar altında çalıştık, birlikte çok şey yaşadık. Acıya da sevince de ortak olduk. Şimdi bu emeklerimizin karşılığını almak için son bir gayret istiyorum. Size inanıyorum” ifadelerini kullandı.

    Çifte bayram yaşatalım
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    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray ile deplasmanda oynayacakları derbi öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Siyah- Beyazlılar'ın teknik patronu Sergen Yalçın, "Sezon başından bu yana çok zor şartlar altında çalıştık, birlikte çok şey yaşadık. Acıya da sevince de ortak olduk. Şimdi bu emeklerimizin karşılığını almak için son bir gayret istiyorum. Size inanıyorum" ifadelerini kullandı.

    SERGEN YALÇIN HIRS KÜPÜ


    Kariyerinin ilk şampiyonluğuna yaklaşan Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın, taraftarları ve kendilerine inananları sevindirme vurgulu konuşmasında hırs dolu ifadeler kullandı. Yalçın, "Biz her zamanki oyunumuzu oynayalım, baskıyla girelim, galibiyetle çıkalım gerisini rakiplerimiz düşünsün" şeklinde konuştu.

        TARAFTARA ÖVGÜLER YAĞDIRDI


        Siyah-Beyazlılar ile başarıdan başarıya koşan Sergen hoca konuşmasının sonlarında şu sözlere yer verdi: "Taraftarlarımızın desteğini her zaman yanımızda hissettik. Tribünde yoktular ama sevgilerini hepiniz hissettiniz, gördünüz. Ne kadar etkili bir taraftar olduklarını kanıtladılar. Şimdi onlara çifte bayram yaşatalım"

        SAKATLIKLARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ÖZEL PROGRAM UYGULANDI


            Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Hasic ve Oğuzhan sezonu kapattı. Hafta boyunca çalışmalara dönmesi beklenen Aboubakar ve N'Koudou'nun dönüşü uzadı. Derbi planı da değişti. Hafta boyunca oyuncuları stresten uzak tutmak için aktiviteler içeren antrenman programları uygulayan teknik heyet, tempoyu da çok yüksek tutmadı.

            KARTAL'DA 4 OYUNCU İÇİN SARI ALARM!
            Debi öncesinde 3 sarı kartı olan Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic bugün sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler. Yıldız oyuncular, Vodafone Park'taki Karagümrük maçında forma giyemeyecekler.
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            Haberler Spor Sergen Yalçın oyuncularını derbi öncesi böyle motive etti: Çifte bayram yaşatalım