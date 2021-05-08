Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray ile deplasmanda oynayacakları derbi öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Siyah- Beyazlılar'ın teknik patronu Sergen Yalçın, "Sezon başından bu yana çok zor şartlar altında çalıştık, birlikte çok şey yaşadık. Acıya da sevince de ortak olduk. Şimdi bu emeklerimizin karşılığını almak için son bir gayret istiyorum. Size inanıyorum" ifadelerini kullandı.
SERGEN YALÇIN HIRS KÜPÜ
Kariyerinin ilk şampiyonluğuna yaklaşan Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın, taraftarları ve kendilerine inananları sevindirme vurgulu konuşmasında hırs dolu ifadeler kullandı. Yalçın, "Biz her zamanki oyunumuzu oynayalım, baskıyla girelim, galibiyetle çıkalım gerisini rakiplerimiz düşünsün" şeklinde konuştu.