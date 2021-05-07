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    'da savunmaya tam koruma!

    ve ’ye gelen tekliflere yönetimi set geçti. Her iki oyuncunun menajerine “Teklifle gelmeyin, satılmayacak” uyarısı yapıldı.

    Savunmaya tam koruma!
    Sezon sonu yaklaştıkça iç transferde bazı oyunculara menajerler tarafından teklifler getirilmeye başlanınca yönetim kurulu, ve Hugo'nun menajerine, "Teklif getirmeyin ikisi de satılmayacak" uyarısını yaptı. Bordo- Mavili ekibin teknik direktörü 'nın, yönetimden en önemli taleplerinden birinin, "Stoper hattı korunmalı" olduğu da öğrenildi. Her iki oyuncunun menajerinin de bu sezon yakaladıkları çıkış sonrası futbolculara kulüp arayışının da önüne geçilirken, dış transfer çalışmalarının sonlandırılmasının ardından iç transferde 'nin sözleşmesindeki opsiyon maddesinin kullanılıp oyuncunun sözleşme süresinin bir yıl daha uzatılması planlanıyor.

    LİDERLİK EDİYOR
    Kalitesinin yanında liderlik özellikleriyle dikkat çeken Hugo, savunmadaki partneri Edgar ile birlikte Avcı'nın vazgeçilmezi oldu.

    'DA GÜNOK SESLERİ!
    Uğurcan'ın ayrılma ihtimali halinde 'un ismi yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Abdullah Avcı eski öğrencisine onay verdi.

    HÜSEYİN TÜRKMEN'E SİVAS KANCASI
    Bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve takımdan ayrılmak istediği belirtilen Hüseyin Türkmen ile Sivasspor ilgileniyor. 'ın, Hüseyin ile bir görüşme yaptığı da ileri sürüldü.

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    Haberler Spor Trabzonspor'da savunmaya tam koruma!