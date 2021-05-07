Sezon sonu yaklaştıkça iç transferde bazı oyunculara menajerler tarafından teklifler getirilmeye başlanınca yönetim kurulu, Edgar ve Hugo'nun menajerine, "Teklif getirmeyin ikisi de satılmayacak" uyarısını yaptı. Bordo- Mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı'nın, yönetimden en önemli taleplerinden birinin, "Stoper hattı korunmalı" olduğu da öğrenildi. Her iki oyuncunun menajerinin de bu sezon yakaladıkları çıkış sonrası futbolculara kulüp arayışının da önüne geçilirken, dış transfer çalışmalarının sonlandırılmasının ardından iç transferde Edgar LI'nin sözleşmesindeki opsiyon maddesinin kullanılıp oyuncunun sözleşme süresinin bir yıl daha uzatılması planlanıyor.
VİTOR HUGO LİDERLİK EDİYOR
Kalitesinin yanında liderlik özellikleriyle dikkat çeken Hugo, savunmadaki partneri Edgar ile birlikte Avcı'nın vazgeçilmezi oldu.
TRABZONSPOR'DA GÜNOK SESLERİ!
Uğurcan'ın ayrılma ihtimali halinde Mert Günok'un ismi yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Abdullah Avcı eski öğrencisine onay verdi.
HÜSEYİN TÜRKMEN'E SİVAS KANCASI
Bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve takımdan ayrılmak istediği belirtilen Hüseyin Türkmen ile Sivasspor ilgileniyor. Rıza Çalımbay'ın, Hüseyin ile bir görüşme yaptığı da ileri sürüldü.
VİTOR HUGO LİDERLİK EDİYOR
Kalitesinin yanında liderlik özellikleriyle dikkat çeken Hugo, savunmadaki partneri Edgar ile birlikte Avcı'nın vazgeçilmezi oldu.
TRABZONSPOR'DA GÜNOK SESLERİ!
Uğurcan'ın ayrılma ihtimali halinde Mert Günok'un ismi yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Abdullah Avcı eski öğrencisine onay verdi.
HÜSEYİN TÜRKMEN'E SİVAS KANCASI
Bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve takımdan ayrılmak istediği belirtilen Hüseyin Türkmen ile Sivasspor ilgileniyor. Rıza Çalımbay'ın, Hüseyin ile bir görüşme yaptığı da ileri sürüldü.