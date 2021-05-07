



HEYECAN İKİYE KATLANACAK

Nefesleri kesmesi beklenen dev maçta özellikle 61-75 arasında heyecan ikiye katlanacak. 46 ve 60. dakikalar ise her iki takımın savunma problemi yaşadığı periyot olarak öne çıkıyor.



2. YARI BAŞLANGICI ÖNEMLİ

Cimbom bu 15 dakikalık bölümde 9 gole engel olamadı. Beşiktaş ise aynı periyotta kalesinde tam 7 gol gördü. Bu rakamlara göre dev maçta ikinci yarının başlangıcı da çok önemli olacak.