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    Nefesler tutulacak! - derbisinde kader anı 61-75 arası

    Yarınki dev derbide kozlarını paylaşacak oalan ve 'ın en çok gol bulduğu periyot 61 ile 75. dakika arası. Bu bölümde herkes nefesini tutacak.

    Takvim
    Kader anı 61-75 arası

    Türkiye yarın TT Stadı'nda oynanacak Galatasaray- Beşiktaş maçına kilitlendi. Şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek olan dev maç öncesi TAKVİM önemli istatistiklere ulaştı. Buna göre, her iki takımın da bu sezon ligde en çok gol bulduğu periyodun aynı olması dikkatleri çekiyor.



    KARTAL'DAN MÜTHİŞ GRAFİK
    G.Saray maçların 61 ile 75. dakikaları arasında 12 gol atmayı başardı. Ligin en golcü takımı olan Beşiktaş ise bu periyotta rakip ağları tam 19 kez sarsarak müthiş bir grafik çizdi.



    HEYECAN İKİYE KATLANACAK
    Nefesleri kesmesi beklenen dev maçta özellikle 61-75 arasında heyecan ikiye katlanacak. 46 ve 60. dakikalar ise her iki takımın savunma problemi yaşadığı periyot olarak öne çıkıyor.

    2. YARI BAŞLANGICI ÖNEMLİ
    Cimbom bu 15 dakikalık bölümde 9 gole engel olamadı. Beşiktaş ise aynı periyotta kalesinde tam 7 gol gördü. Bu rakamlara göre dev maçta ikinci yarının başlangıcı da çok önemli olacak.



        ASLAN GÜLMEKTE ÇOK ZORLANIYOR
        Yarın Beşiktaş karşısında kazanmak zorunda olduğu bir derbiye çıkacak olan Galatasaray son yıllarda ezeli rakibini yenmekte oldukça zorlanıyor. Cimbom, Siyah- Beyazlılar'a karşı çıktığı son 11 derbiden sadece 2'sini kazanabildi. Sarı-Kırmızılılar bu maçlarda 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

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        Haberler Spor Nefesler tutulacak! Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kader anı 61-75 arası